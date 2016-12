Staten betaler en tredjedel af dine udgifter til boliglån

Selv om renten er i bund, er der stadig mange omkostninger forbundet med at låne penge til bolig. De månedlige omkostninger til lånet er du dog ikke ene om at betale. Alle danskere spytter faktisk i kassen, da udgifter til renter og bidrag hæver grænsen for, hvad du må tjene, inden skattefar trækker af din løn.

”Ja, man kan godt sige, at staten bidrager til at betale udgifterne dit boliglån,” siger indehaver af Realkreditkonsulenten, Martin Riedel.

”Staten betaler knapt en tredjedel af dine rente- og bidragsudgifter.”

Du betaler nettoydelsen – staten betaler resten

I en salgsopstilling kan du både finde en brutto- og en nettoydelse for løbende omkostninger til boliglån. Nettoydelsen betaler du selv, mens beløbsforskellen betales af fællesskabets kasse.

Lånebeløbet i salgsopstillingen er beregnet som kontantprisen fratrukket udbetalingen. Brutto- og nettoydelserne er beregnet på baggrund af en standardskabelon, som Erhvervsstyrelsen har lavet, hvor:

Udbetalingen er på 5 pct.

Du optager et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med afdrag – fuldt lånebeløb på 80 pct. af boligens værdi.

Du finansierer de resterende 15 pct. med et 30-årigt fastforrentet banklån med afdrag. Renten fastsættes ud fra tal fra Nationalbanken.

Forskellen på brutto og netto

Bruttoydelsen udgøres af tre ting: Afdrag, bidrag og renter.

Afdraget kan du betragte som opsparing, da du får pengene igen, når du sælger huset. Du kan også benytte afdrag til at belåne friværdien i din bolig. Afdrag betaler du selv.

Bidrag og renter er de omkostninger, der er forbundet med at låne penge. De penge får du ikke igen. Til gengæld betaler du altså ikke dem alle sammen selv.

Nettoydelsen angiver dine reelle udgifter til boliglån. I nettoydelsen er skatteværdien af bidrag og renter fratrukket bruttoydelsen.

Fradrag for 15.000 om året for boliglån på 1,5 mio. kr.

Det varierer ganske meget, hvor meget dit personlige skattefradrag vil stige som følge af boliglån. Det afhænger af bl.a. satsen for bundskat og kommuneskatten i netop din kommune.

Hvis:

Dit boliglån er på 1,5 mio. kr.

Din afdragssats på 3 pct.

Og dine udgifter til renter og bidrag på 5 pct.

Koster dit lån den første måned 1,5 mio. kr. / 12 md. x 8 pct. (ydelse) = 10.000 kr. brutto.

Dine rente- og bidragsudgifter (skatteværdien) er 6250 kr.

Med en fradragssats på 33 pct., hvilket er meget typisk, skal du trække 2187,50 kr. fra bruttoydelsen for at finde din nettoydelse.

Forskellen kan sidestilles med skattepligtig løn, så du ”tjener” 2187,50 kr. mere som følge af dit boliglån. Til gengæld er dine udgifter på 6250 kr.

I sidste ende koster det dig 4062,50 kr. at låne 1,5 mio. kr. efter ovenstående kriterier. Når de 3750 kr. til afdrag er fratrukket, er dine udgifter til lånet 312,50 kr.

I takt med, at dit lån bliver mindre, falder alle beløbene.