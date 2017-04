Skal du vælge variabelt eller fastforrentet andelsboliglån?

Har du is i maven OG en relativt robust økonomi, der kan tåle en rentestigning, kan det variable lån være dit bedste alternativ.

Men du kan også vælge at købe dig til en fastlåst rente, hvor du kender dine renteudgifter i x antal år.

Normalt er fastforrentede boliglån noget, realkreditinstitutter tilbyder låntagere med ejerboliger, men de seneste par år er nogle banker og andre udlånsinstitutter begyndt at tilbyde andelshavere at købe sig til en fast rente.

Renteudvikling afgør om det er klogt at låse renten fast

Spørgsmålet er så, om det kan betale sig at låse renten fast. Svaret er, at det er svært at sige, fordi hverken du eller din bankrådgiver eller nogen som helst andre kender renteudviklingen over de kommende år.

”Du betaler en ekstra præmie for at fastlåse renten i x antal år ud i fremtiden, set i forhold til hvis du vælger den variable rente. Til gengæld sparer du noget på den variable rente her og nu. Men hvis den variable rente stiger til et niveau, som er højere end den faste rente, du kunne have lagt dig fast på, kan du ende med at have truffet det forkerte valg,” siger Marc Lund Andersen, der er seniorøkonom i Boligøkonomisk Videncenter.

Renten kan næsten kun stige men det er ikke sikkert den gør det

Han ønsker ikke at spå om rentens udvikling.

”I Boligøkonomisk Videncenter har vi bevist, at det generelt er utrolig svært at spå om renten. Derfor mener vi ikke, det er en god ide for privatpersoner at spå om renten. Det, du til gengæld kan forholde dig til er, at vi i dag har Danmarkshistoriens laveste boligrenter. Af samme årsag er chancen for fremtidige rentestigninger nok større end chancen for fremtidige rentefald. Men vi kan ikke spå om, hvornår vi ser signifikante renteændringer og ej heller være sikre på, hvilken vej det går.”

Har du råd til at løbe risikoen?

Selv om det kan være fristende at vælge den variable rente, hvis du tror på, at renten forbliver lav, kan den ende med at vælge korthuset for dig.

I 1980’erne eksploderede renteniveauet, og sker det igen, kan en variabel rente blive endog meget dyr. Omvendt har mange, mange økonomer spået om rentestigninger gennem de seneste fem-seks år, men virkeligheden er, at renten er historisk lav.

Spørg dig selv, om du har råd til at løbe risikoen.

”I sidste ende handler valget også om, hvor meget gæld du ender med at skulle tage, set i forhold til din økonomi. Det kan således være fristende, hvis du i forvejen har en presset økonomi, at tage den laveste rente. Men netop dem med den mest pressede økonomi bør altså overveje sikkerheden og den gode nattesøvn en ekstra gang,” siger Marc Lund Andersen.

Se på din andelsforenings økonomi

”I nogle andelsboligforeninger ligger der en stor gældpost i form af realkreditgæld i selve andelsboligforeningen. I disse situationer er prisen for andelsbeviset ofte relativt lav, samtidig med at andelsydelsen er relativt høj. Det er, fordi du betaler af på andelsboligforeningen gæld igennem andelsydelsen,” siger Marc Lund Andersen.

”I de tilfælde vil din personlige budgetpost til betaling for din personlige gældtagen til andelsboligen derfor ofte heller ikke udgøre det store, og du kan i disse situationer derfor lettere forsvare at vælge den lave variable rente,” siger han.

”Køber du dig omvendt ind i en andelsboligforening, som er gældfri, betyder det ofte, at prisen for andelsbeviset er meget høj, men andelsydelsen lav. I disse tilfælde bør du i højere grad overveje at være konservativ og påtage dig en lavere risiko ved at tage det fastforrentede lån.”

”Ovenstående skal dog stadig ses med øje for, om du vil have masser af luft i økonomien, uanset valget af variabel eller fast rente,” siger Marc Lund Andersen.

Så meget koster renterne dig

Boligøkonomisk Videncenter har lavet nedenstående regnestykke for penge.dk.

Det viser, hvor mange renter du skal betale for et andelsboliglån på 1 mio. kr., med en løbetid på 30 år og med afdragspligt fra Dag 1.

Der er taget udgangspunkt i, at du i dag kan få en variabel rente på 3,4 pct. dit andelsboliglån, og at denne variable rente stiger med 0,3 procentpoint hvert år i ti år, så den variable rente i år 2027 er på 6,4 pct.

Desuden afspejler regnestykket, at kan låse din rente fast i tre år til 3,8 pct., i fem år til 4 pct,, i syv år for 4,4 pct. og i ti år for 5 pct.

I eksemplerne med fast rente i 3, 5 og 7 år, skal du forestille dig, at du efter hhv. 3, 5 og 7 år med fast rente betaler variabel rente, som svarer til det niveau, renten har nået med en årlig stigning på 0,3 procentpoint.

Det vil sige, at hvis du låser renten fast i 3 år til 3,8 pct., skal du efter de 3 år betale 3,9 pct., efter fire år 4,2 pct. etcetera.

Som det fremgår af skemaet herunder, vil det være billigst at vælge den variable rente, selv om den stiger med 0,3 procentpoint om året og ender med at ligge på 6,4 pct., som er meget højere end de 5 pct. fast rente i ti år.

Med et variabelt andelslån skal du på ti år betale 287.308 kr. i renter efter skat. Desuden er din restgæld lavere end alle lån med fast rente.

Men: Hvis den variabel rente stiger med MERE end 0,3 procentpoint, kan regnestykket se anderledes ud.

I alt efter 10 år Renter før skat Renter efter skat Restgæld efter år 10 Variabel med 0,3 procentpoint årlig stigning 428.818 287.308 804.905 Fast 3 år 432.292 289.636 805.682 Fast 5 år 429.764 287.942 804.918 Fast 7 år 438.666 293.906 806.625 Fast 10 år 461.199 309.003 810.685

Kilde: Boligøkonomisk Videncenter