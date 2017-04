2017-04-25T16:24:01Z

2017-04-25

Se regnestykket: Skal du låse din andelsrente fast? Boligøkonomisk Videncenter har lavet nedenstående regnestykke for penge.dk. Det viser, hvor mange renter du skal betale for et andelsboliglån på 1 mio. kr., med en løbetid på 30 år og med afdragspligt fra Dag 1.