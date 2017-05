Sådan udnytter du den nye renterekord

Renten på kontantlån fra realkreditinstitutterne er rekordlave for tiden. Det bør udnyttes til at omlægge dit lån eller betale af på gælden.

Det er en god forretning for dig at låne penge for tiden. Renten fra Nykredit landede i går, mandag den 22. maj, på minus 0,14% for et 30-årigt f1-lån. Du får således 1.400 kroner tilbage for hver million kroner, du låner.

”Det er rigtig fedt for den almindelige forbruger. Det betyder, at man har en nemmere mulighed for at afdrage sin gæld. Og hvis man ikke ønsker det, så har man en meget billig gæld,” siger Kim Valentin, administrerende direktør i Finanshuset i Fredensborg, der leverer uafhængig, økonomisk rådgivning.

Del lånet op i to

På trods af at det kommer boligejerne til gode, at renten er så lav, som tilfældet er for tiden, så maner Kim Valentin til ro. Man skal ikke hoppe ud i et F1-lån uden videre, bare fordi renten her er ekstremt lav.

”Sandsynligheden for, at renten stiger, er større, end for at den falder. Det giver derfor god mening, at boligejerne vælger lån med længere løbetid. Altså vælg F3 eller F5 i stedet for F1.”

Men man skal ikke bare hovedløst vælge de variable lån, bare fordi de er lave nu og her.

”Det mest oplagte er at lave en splitstrategi, hvor man deler sin gæld op. Man skal tænke langsigtet og gardere sig på sigt. En del på F3- ­eller F5-lån i 10 år, som hurtigt skal betales ud. Mens man vælger et fastforrentet lån på en større del af gælden. Vi har nemlig også en god rente for tiden på fastforrentede lån,” siger Kim Valentin.