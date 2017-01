Sådan slipper du ud af gældsfælden

Alle kan komme til at stå i en situation, hvor det er svært at få pengene til at slå til. En undersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet viser, at det er virkeligheden for rigtig mange danskere.

Samme undersøgelse viser, at det gælder både unge og gamle, mænd og kvinder samt alle indkomstgrupper.

Hvis du først er fanget i gældsfælden, kan den være svær at slippe ud af igen. Her følger en række tips til at komme på rette økonomiske spor igen.

Indse at du står i en svær situation

Det første skridt mod bedre tider er at indse, hvis du er på en økonomisk glidebane. En ond spiral bliver kun ondere, og hvis du vil ud af den, må du være bevist om, hvad det kræver.

Læg et budget

Der findes mange fine værktøjer, du kan bruge til at få et overblik over din økonomi. Ved du, hvad du bruger på at betale bolig, forsikring, mad, mobil, internet, forsikring, rejser, gaver og andet? Det er dyrt at leve, og det er vigtigt at vide, hvor dyrt det er.

Du kan finde et hav af budgetapps, du kan hente ganske gratis til din telefon - f.eks. Lommebudget.

Du kan også skrive dine faste udgifter i et regneark. I nyere versioner af Excel findes der et budget-skabeloner.

Husk at lægge budget for et år ad gangen og dividér så de samlede udgifter med 12 for at finde dine månedlige udgifter. F.eks. er januar langt billigere end marts, hvis du betaler dine forsikringer i marts.

Opret en budgetkonto

Når du har lagt et budget, kan du med fordel smide den pulje til side hver måned på en særskilt konto. Det giver dig et langt bedre overblik over, hvor meget du har tilbage til tant og fjas.

Du kan gratis eller for et lille beløb oprette en konto i din bank og oprette en fast overførsel, så penge til faste udgifter automatisk overføres fra løn- til budgetkonto.

Skær ned på dine udgifter

Gå dine udgifter igennem og vær kritisk – kan nogle af dem skæres væk?

Mange betaler for et telefonabonnement, der indeholder mere data og mere taletid, end de har brug for. Måske kan du finde et abonnement, der passer bedre til dit reelle forbrug og er billigere.

Det kan også være, du har en uhensigtsmæssig dyr forsikring. Er du medlem af en fagforening, vil du ofte have adgang til en billig forsikring gennem den.

Køb så vidt muligt ting kontant og ikke på afbetaling. Der er ofte skyhøje renter og andre udgifter forbundet med at købe på kredit, og så kan f.eks. en telefon pludselig koste dig 8-9000 kr., selv om kontantprisen er 5000.

De fleste af os kan sagtens skære ned på udgifterne i de fleste ting, vi betaler for. Lige fra køb af mad til køb af rejser.

Der findes apps og utallige guides på nettet med sparetips.

Saml dine udeståender i et samlet forbrugslån

Hvis skylder penge til mange forskellige kreditorer, fordi du har købt ting på afbetaling, har SU-gæld eller andet, kan du overveje at få samlet alle dine udgifter i et samlet forbrugslån. Tal med din bank om det.

Dette er ikke noget sparetip, for din bank tager sig betalt for at give dig et forbrugslån, men det kan give dig et overblik og – måske – også spare dig penge, hvis du får en billigere rente i banken, end du betaler til andre kreditorer.

Husk, at banker er virksomheder, der skal tjene penge, så forhold dig kritisk over for de tilbud, du får. Forsøg at forhandle om f.eks. renten på dit lån og indhent altid tilbud i flere banker, inden du vælger bank.

Drop overtrækket

Bestil et betalingskort, som ikke kan overtrække din konto. På den måde bruger du aldrig flere penge, end du har.

For at du ikke ender med at stå med nul kroner på kontoen midt på måneden, kan du med fordel hente en mobilbank-app, hvor du løbende kan holde øje med, hvor mange penge du har tilbage.