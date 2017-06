Sådan får du økonomisk kompensation for flyforsinkelse

Flyet er forsinket mere end to timer - det er megatræls, at tidsplanen ikke holder, og du står midt i et kaos af andre rejsende, der er mere eller mindre stressede over, at rejsen får en knæk.

Men der er en gulerod, der venter forude: Økonomisk kompensation. Du kan kræve kompensation ved flyforsinkelse, hvis du først når frem mere end tre timer efter planlagt ankomst. Men du har ikke ret til kompensation, når flyforsinkelsen bygger på usædvanlige omstændigheder som f.eks. uvejr og en uvarslet arbejdsnedlæggelse, derfor er det vigtigt at du får en forklaring fra flyselskabet på, hvorfor flyrejsen trak ud . Sørg for at dokumentere, hvad deres forklaring er.

Din kompensation er afhængig af flyrutedistancen

Flyrejse på op til 1500 km:.................................. 250 euro (1860 kr.)

Flyrejse mellem 1500 og 3500 km:................. 400 euro (2970 kr.)

Flyrejse over 3500 km uden for EU:............... 600 euro (4460 kr.)

Retten til erstatning gælder også, hvis du på grund af forsinkelsen af flyet mister hotelovernatninger på destinationen, eller hvis du har haft udgifter til andre billetter.

Det absolut højeste beløb, der kan udbetales, er 39.000 kr.

Du har ret til kontant udbetaling men kan vælge rejsekuponer

Kompensationen skal udbetales kontant eller ved overførsel til din bankkonto. Ønsker flyselskabet at kompensere dig med f.eks. rejsekuponer, hvor en kupon har en værdi i euro, så skal det have din accept skriftligt f.eks. via mail.

Fordelen ved rejsekuponer, ar, at de ofte udstedes med højere beløb, end hvis du kræver kontanter. Beløbet via en flykupon kan være 20-25 pct. højere og dermed give dig mulighed for en lidt længere flyrejse med selvsamme selskab senere. Ulemper ved kuponer kan være, at de udstedes med en sidste brugsdato, og en kupon, der har lagt sig nederst i din skrivebordsskuffe har den med at gemme sig, hvorfor du risikerer, at den aldrig bruges.

Andre tidsgrænser ved rejser uden for EU

Er rejsen uden for EU, kan flyselskabet reducere kompensationen med til det halve, svarende til 300 euro (2232 kr.), hvis du kun ankommer tre til fire timer forsinket til din destination, oplyser Forbruger Europa, der har en såkaldt kompensationsberegner på sit site: bitly.com/2pF5emI

Vil du generelt vide mere om de europæiske flypassagerrettigheder så se her: flypassager.dk

Her er linkene til at kræve kompensation hos de største flyselskaber, der beflyver Københavns Lufthavn:

SAS

Norwegian Air

Ryanair

Lufthansa

KLM

British Airways

Finnair

Air France

Thomas Cook Airlines

Icelandair

Vueling Airlines

Emirates

Qatar Airlines

Swiss

Thai Airways

En række selskaber har ikke oplyst, hvilket site deres kompensation kan søges på.

Research/copyright: Bo Schriver, Penge & Privatøkonomi