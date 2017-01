Sådan gør du hvis du er havnet i RKI eller et andet skyldnerregister

Det er ikke godt for nogen at stå på listen i et skyldnerregister som f.eks. Experians-RKI-register, tidligere kendt som Riebers.

Din kreditværdighed falder betragteligt, og mange banker og andre kreditgivere vil afvise at låne dig penge til at indfri dine drømme om et nyt hus, eller hvad det nu kan være.

Hvis du bliver indberettet af nogen som dårlig betaler, skal de gøre dig opmærksom på det, og du vil senest blive klar over det fire uger efter registreringen, for det har du lovmæssig krav på.

Sådan gør du, hvis du havner i et skyldnerregister – og har en god sag:

Har du en god sag, så kontakt RKI eller Debitor Registret, hvor du nu er blevet registreret, og klag over det. Du har krav på at blive fjernet, indtil en domstol har afgjort, om du er en dårlig betaler eller ej.

Tag derefter kontakt til den, der har registreret dig, og bed om, at betalingskravene frafalder.

Fastholder kreditor sine krav, kan denne føre en sag ved en domstol, og i det tilfælde bør du hyre en god advokat.

Taber du sagen, så betal med det samme, for så snart du har betalt beløbet, har du krav på at blive fjernet fra skyldnerregistret.

Sådan gør du, hvis du har en dårlig sag: