Sådan får du en ok indlånsrente for din opsparing

Inflationen er højere end den højeste indlånsrente, og derfor bliver dine penge alt andet lige mindre værd, hvis du sætter dem i banken.

Men hvor nogle banker giver dig 0 procent – eller måske ligefrem en negativ rente – for dine indeståender, tilbyder andre banker dig i omegnen af 1 procent.

Sådan finder du den højeste rente

Der er flere måder at finde markedets bedste indlånsrente på. Du kan f.eks. kontakte alle pengeinstitutter og forhøre dig hos dem, eller du kan bruge nogle af de sammenligningstjenester, der findes på nettet.

Fordelen ved at selv at kontakte bankerne er, at du kan forhandle med dem ud fra din situation. Er du en dygtig forhandler, vil du i nogle tilfælde kunne opnå en bedre rente end den, bankerne oplyser udadtil.

Ulempen er selvfølgelig, at det kan tage rigtig lang tid at lave sin egen markedsundersøgelse, lige som der ikke er garanti for, at du får noget ud af det.

Vær opmærksom på følgende

Når du går på jagt efter en høj indlånsrente, så skal du være opmærksom på fem ting: Bindingsperiode, rentetype, minimumsbeløb, gebyrer og kundestatus.

Bindingsperiode

Nogle banker vil kræve, at du binder din opsparing i en periode, typisk 1-3 år. Du kan i den periode kun hæve din opsparing mod et strafgebyr. I nogle tilfælde kan du måske ikke engang hæve pengene mod ekstrabetaling.

Fordelen ved en bindingsperiode er, at jo længere tid, du er villig til at binde dine indeståender, jo højere rente opnår du.

Rentetype

Der er fast og variabel rente. En fastrente er i sagens natur fast, så den kan du regne med. En variabel rente kan banken ændre uden varsel. Banken kan både skrue op og ned for en variabel rente, så det kan godt ende med at blive en fordel med en variabel rente, hvis du tror på, at renten generelt kommer til at stige i de kommende år.

Minimumsbeløb

Nogle banker kræver, at du indsætter er minimumsbeløb for at kunne oprette en opsparingskonto.

Gebyrer

Nogle banker vil kræve at administrationsgebyr eller andre typer af gebyrer.

Kundestatus

Endeligt vil nogle banker kræve, at du bliver helkunde i banken for at kunne få en pæn indlånsrente. Helkunde vil sige, at du samler flere produkter i banken, f.eks. forsikringer, boliglån og/eller pension.