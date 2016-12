Rekordlav inflation har givet dig råd til mere

Der er råd til større julegaver under træet, end du måske havde regnet med. 2016 ser ud til at blive et rekord-lavår, når det gælder inflationen, viser nye tal.

Ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks er priser på varer og tjenester blot steget med 0,4 pct. i gennemsnit i år.

Det bekræfter en tendens, som er set de seneste tre år, hvor prisstigningerne har været på under 1 pct. I 1990erne og 00erne lå inflationen typisk på 2-3 pct.

Lønmodtagerne bliver vinderne

Helt konkret betyder prisstigningen på 0,4 procent, at den vare, der kostede 100 kroner i november 2015, i gennemsnit koster 100 kr. og 40 øre i dag.

Den meget lave prisstigning kommer lønmodtagerne til gode, eftersom lønningerne i gennemsnit er steget et par procent i løbet af 2016.

”Sjældent har lønmodtagerne fået så stor en del af kagen som nu på bekostning af ejerne,” siger Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, til Ritzau.

Hård konkurrence giver lave priser

Lavere priser på benzin og rejser har været to af hovedgrundene til den nedadgående retning for forbrugerprisindekset i den seneste måned. Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank, forklarer udviklingen med flere grunde:

”Man må bare konstatere, at priskonkurrencen er hård. Der bliver stadig sparet en hel del op både herhjemme og i udlandet,” skriver Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank, i en analyse.

”Og kombinerer man det med teknologisk fremgang og adgang til billig arbejdskraft, så giver det lav inflation i store dele af den vestlige verden,” skriver han.

Flere eksperter peger på, at inflationen i Danmark vil vokse i 2017, så noget af din fornyede købekraft kan forsvinde igen. Det skyldes bl.a., at oliepriserne ventes at stige.