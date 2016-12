Rekord-jul på nettet: Vi købte gaverne hjemmefra

Det er måske ikke så overraskende, at julehandlen i højere grad end tidligere foregår online - det gør al slags handel jo efterhånden. Men online julehandel er forøget markant på bare ét år.

Datatræk fra de 90 største, danske webshops hos Dibs Payment Services viser, at butikkerne i de 23 dage efter Black Friday tom. søndag den 18. december oplevede en stor stigning i både antallet af transaktioner og i omsætningen.

Den almindelige begejstring for at handle på nettet kombineret med den større julehandel har da også ført til, at Dibs i denne måned rundede to milliarder transaktioner for danskere, der har købt ting på nettet.

Det bemærkelsesværdige er, at det tog 15 år fra 1998 til 2013 at runde den første milliard transaktioner, mens det altså blot har taget ca. 3 år at runde den næste milliard.

”Det fortæller, at onlinehandlens udvikling er eksponentielt voksende, og at det er i høj grad er blevet normen for danskerne at handle online,” siger Henriette Høyer, der er Head of Sales hos Dibs.