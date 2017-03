Realkredit Danmark: Overvej at gå i fast rente

Historien viser, at en rentestigning får ejendomspriserne til at falde. I december sidste år forhøjede den amerikanske centralbank renten, og hvis Realkredit Danmark får ret i sine forudsigelser, så vil renten stige yderligere det næste års tid. Det skriver finans.dk.

”En rentestigning på 1 pct-point kan skære 8-10 pct. af huspriserne, ved vi fra flere modeller,” siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig, til finans.dk.

Stiger op mod en halv procent

”Vi venter at se den 30-årige realkreditrente kravle lidt i vejret det næste års tid. Uden man skal tage vores renteprognose bogstaveligt, så indikerer den, at den 30-årige realkreditrente vil stige med i omegnen af 0,3-0,5 pct-point over de kommende 12 måneder,” siger han.

Selv om du betaler en højere rente for et fastforrentet lån, kan det være værd at overveje, om du skal konvertere fra flekslån, inden renten stiger – hvis den altså stiger.

Med et fastforrentet er du nemlig beskyttet mod faldende boligpriser som følge af stigende renter.

Restgæld falder mere med fast rente

For et 30-årigt 2,5 pct. afdragsfrit lån på 1 mio. kr. falder din restgæld nemlig ifølge finans.dk med ca. 120.000 kr., mens restgælden for et F1-lån ikke vil ændre sig mærkbart.

Realkredit Danmark understreger dog, at du ikke nødvendigvis bør konvertere til fast rente nu – men at du bør overveje det.

”Vi siger ikke, at alle nu skal gå i fast rente, fordi renten snart stiger, og man dermed kan sikre sig en vis sikring af sin friværdi i sin ejendomsportefølje. Vi forholder os i stedet ydmygt til den fremtidige renteudvikling, og vores budskab er, at det er en overvejelse, du bør gøre dig med de aktuelt lave renter,” siger Christian Hilligsøe Heinig.