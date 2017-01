P-bøder er en tabersag: Dyrt at vinde klagesag

En p-bøde skærer sådan i øjnene, når du vender tilbage til bilen efter dagens indkøbstur. Især, når den synes at være udskrevet på et urimeligt grundlag.

Men når bøden først hænger og flagrer i vinduesviskeren, kan du vælge mellem to ting, og det er at betale bøden eller at klage over den.

Er du heldig, og du skal være rigtig heldig, så sletter p-selskabet din bøde som følge af din klage, men hvis det ikke gør, har du fortsat to valg: Du kan betale bøden eller klage igen med risiko for at blive hevet i retten.

Tab eller vind med samme utur

Desværre bliver det efter alt at dømme en dårlig forretning for dig, hvis tvisten skal afgøres i en retssag. Hvis du taber, kan det koste i omegnen af 15.000 kr., og hvis du vinder ca. 5000 kr.

Den billigste vej ud er at give køb på din retsfølelse og betale bøden.

”Medmindre du kan overbevise retten om, at sagen er af principiel karakter, vil den blive ført som en såkaldt småsag,” siger advokat Claus Johansen fra Advokaterne Sankt Knuds Torv.

I småsager skal du også i tilfælde af rettens medhold selv afholde udgifter til advokat.

"Betingelserne for at løfte sagen ud af småsagsprocessen er, at den enten angår særligt komplicerede faktiske eller retlige spørgsmål, eller har særlig betydning for en part ud over påstanden," siger Claus Johansen.

”Det kommer nok til at koste i omegnen af 10.000 kr. for en advokat at føre en klagesag over en p-bøde, og det er mere end retten dækker til advokatomkostninger,” siger han.

”Hvis du taber sagen, skal du desuden betale modpartens advokatsalær på ca. 5000 kr.”

Selvrisiko er også dyrere end selve p-bøden

I nogle tilfælde kan du få dit forsikringsselskab til at afholde advokatudgifter, men det kommer stadig til at koste dig mere end de 750 kr., som en privatudstedt p-bøde typisk koster.

”Har du en indboforsikring med retshjælpsdækning, kan forsikringsselskabet i nogle tilfælde dække dine advokatudgifter, men det er langt fra altid tilfældet – og selvrisikoen koster også typisk noget mere end p-bøden,” siger Claus Johansen, der derfor glæder sig over udsigten til et klagenævn for modtagere af p-bøder.

”Rent økonomisk kan det i dag ikke svare sig for dig at køre en sag igennem mod et parkeringsselskab,” siger han,

”Det er derfor en rigtig god idé med et klagenævn, for i dag er systemet ikke indrettet for bilisternes bedste, men for p-selskabernes. Selskaberne giver sig aldrig i klagesager.”

Sådan gør du, hvis du får en p-bøde og vil klage over den: