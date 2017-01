Økonom: Privatøkonomien får det godt i 2017

Cheføkonom Tore Stramer, Nykredit, mener der er udsigt til et godt år for din privatøkonomi.

´”Der er så gode kår for danskernes privatøkonomi i øjeblikket, at der måske er grund til, at man skruer lidt mere op, end hvad indkomsterne kan bære,” siger han til finans.dk.

De gode kår er blandt andet lave renter og stigende realløn.

Rekordhøje opsparinger

Tal fra Nationalbanken viser, at der står mange penge på din, min og vores naboers bankkonti, som kan bidrage til det øgede privatforbrug. Faktisk har dansken tilsammen 810 mia. kr. stående.

Det er rekordhøjt og betyder, at den enkelte borger – fra de nyfødte til de førstefødte – har 144.700 kr. stående, hvilket er knap 7000 mere end for et år siden. Det skriver finans.dk. Inflation spiser jo altid af din opsparing, men selv når opsparingerne renses for prisstigninger, er de vokset.

Ifølge mange økonomer er øget opsparing en negativ indikator for økonomien. Det er et tegn på frygt for, at pengene ikke slår til, og når pengene står i en bank frem for at florere rundt i samfundsøkonomien, slider det på netop samfundsøkonomien.

Men så længe forbruget øges, gør det ifølge Tore Stramer, mindre, at flere sparer op.

”Kigger vi på indikatorerne for danskernes forbrug – dankortomsætning og detailsalget - er det steget ganske fornuftigt,” siger han til finans.dk.

”Der er meget, der tyder på, at fremgangen i danskernes rådighedsbeløb er så kraftigt, at danskerne både kan øge forbruget, nedbringe deres gæld og øge indestående i bankerne,” siger Tore Stramer.

I tallene fra Nationalbanken indgår kun tal for indestående i pengeinstitutter. Investeringsopsparinger indgår således ikke.