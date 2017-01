Nye priser for bus og tog kan koste dig 900 kroner om måneden

Fire takstsystemer på Sjælland er netop blevet til ét, og sammenlægningen betyder nye priser for dig, der tager bus, tog eller metro.

Hvis du pendler fra Stevns Kommune til hovedstadsområdet, bliver den nye prisstruktur potentielt rigtig dyr, fordi du kommer til at krydse mange zoner.

Et pendlerkort fra St. Heddinge til Høje Taastrup bliver en femmer dyrere, men det bliver over 400 kr. at komme ind til Hovedbanegården og 900 kr. dyrere at komme til lufthavnen i Kastrup.

Det bliver også dyrere at komme fra det nordligste af Nordsjælland til Hovedstaden, men endnu dyrere hvis du arbejder sydligere end København.

Penge at spare for Vestsjællændere

Mens Takst Sjælland-reglerne gør livet dyrere for nogle pendlere, er der til gengæld store prisfald for mange rejser på Vestsjælland.

Rejser du for eksempel ofte mellem Frederikssund og Ringsted, slipper du fremover med 1390 kr. for et månedskort, der før kostede 1910 kr. Et pendlerkort fra Høng til Roskilde er også faldet fra 2595 kr. til bare 1490 kr.

Dropper ”alle zoners-reglen”

De nye priser kommer af, at alle zoners-reglen er blevet kasseret – fremover betaler du for det antal zoner, du krydser.

For eksempel skal du, hvis du pendler fra Helsingør til Københavns Lufthavn, nu have et pendlerkort til 22 zoner, hvor du tidligere kun skulle købe til 9 zoner.

Rejsekort-priser ændres også

Derudover ændres rabatstrukturen på rejsekortet, og den nye prissætning betyder, at rejsekortet – næsten - altid vil være den billigste løsning, hvis du rejser under 26 gange på en måned.

Den nye såkaldte ”harmonisering” af priserne på Sjælland betyder ifølge Din Offentlige Transport følgende: ”At rejsekort fremover altid vil være billigst – medmindre du rejser ca. 26 gange om måneden på samme strækning. Så kan du undersøge, om pendlerkortet er billigere. Rabatten på rejsekort-rejser uden for myldretiden udvides til alle rejsekortrejser på Sjælland, Møn, Lolland og Faster. Du får rabatten på 20 pct. hverdage kl. 11-13 og kl. 18-07 – samt på lørdage, søndage og helligdage. Til gengæld afskaffes mængderabatten på rejsekort på Sydsjælland, Lolland og Falster samt på DSB’s takstsæt ved rejser mellem takstområderne. Der bliver en sammenhæng mellem pris, og hvor mange zoner du rejser. Det betyder, at det ikke længere vil være muligt at få allezoners-kort og allezoners-billetter i hovedstadsområdet og på Vestsjælland. Kilde: dinoffentligetransport.dk

Her bliver det dyrere – tilfældigt udvalgte strækninger:

Rødvig – København

Rejsekort (per enkeltbillet)

Før 49 kr

Efter: 91 kr.

Pendlerkort (per måned)

Før 1385 kr.

Efter 1800 kr.

Gilleleje – København

Rejsekort (per enkeltbillet)

Før 49 kr.

Efter 73 kr.

Pendlerkort (per måned)

Før 1385 kr.

Efter 1600 kr.

Store Heddinge – Københavns Lufthavn

Rejsekort (per enkeltbillet)

Før 49 kr

Efter: 91 kr.

Pendlerkort (per måned)

Før 1385

Efter 2280

Se her, hvor meget din togbillet koster fremover.