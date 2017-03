Slip uden om de nye bankgebyrer

Mybanker har for DR Nyheder foretaget en undersøgelse af bankgebyrerne i danske netbanker, og konklusionen er klar: Det er i flere banker ikke længere gratis af drive din privatøkonomi online.

”Der begynder at komme nogle gebyrer på brug af netbank, som vi ikke har set før. Hvis ikke, du ser dig for, så kan der faktisk være ret stor forskel på den dyreste og billigste netbank for en ganske almindelig kunde, der bare skal bruge en bankkonto med netadgang,” siger John Norden, partner i Mybanker, til DR Nyheder.

Jyske Bank: Nu vil vi gerne have betaling

Fra 1. juni koster det som basiskunde ikke længere gratis at være i Jyske Bank.

Det kommer til at koste 100 kr. om året at have netbank, 200 kr. at have visakort og 2 kr. pr indbetalingskort.

”Som alle andre forretninger, så kigger vi løbende på vores struktur, og her har vi set, at der er nogle ydelser, som vi stiller gratis til rådighed, som vi gerne vil have betaling for,” siger Hanne Møller, der er forretningsdirektør i afdelingen privat i Jyske Bank, til DR Nyheder.

Det er især, hvis du ikke har mange aktiviteter i bankerne, at det koster penge at bruge dem. Jyske Bank honorerer de kunder, der har et stort engagement hos banken i form af flere konti og lån.

”Hvis du kun har en enkelt konto hos os, men gerne vil have både visadankort og netbank, så kommer du til at betale for det,” siger Hanne Møller til DR Nyheder.

”Men hvis du både har din lønkonto, din budgetkonto og NemKonto hos os, så har vi et langt bedre overblik over din økonomi, og det vil vi gerne anerkende og stille ydelser gratis til rådighed.”

Skift bank og slip for gebyrerne

Hvis du vil slippe uden om bankernes gebyrer, kan du enten samle dine bankaktiviteter et sted og bruge det til at forhandle nogle af gebyrerne væk. Alternativt skal du skifte til en mindre bank.

"Der er altid nogle banker, der går først. Det er ikke alle banker, der sætter disse gebyrer på, og det vil sige, at der i fremtiden også vil være banker, som er rimelig gebyrfrie," siger John Norden til finans.dk og fortsætter:

"Jeg forudser, at nogle banker ser det som en fordel ikke at have nogle gebyrer. Det er deres måde at få nye kunder på. Coop Bank og Bank Norwegian har eksempelvis gratis visadankort."

"Sagen er den, at der findes andre banker, der har de forskellige løsninger som eksempelvis gratis netbank. Det er nemt at skifte bank, hvis du ikke vil betale for det, og så opstår der en konkurrencesituation," siger han.