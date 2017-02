Nu skal du bestille bord til din Michelin-menu

Danmark har i dag fået en ny tostjernet Michelin-restaurant, nemlig Henne Kirkeby Kro, der ligger placeret mellem Esbjerg og Ringkøbing. Det skriver Michelin Nordic i en pressemeddelelse.

”Paul Cunningham på Henne Kirkeby Kro laver sublim velsmagende, klassisk baserede retter, som hylder den lokale fødevarerigdom,” siger Rebecca Burr, redaktør på MICHELIN guide Nordic Countries 2017.

Derudover kan fire danske restauranter bryste sig af deres første Michelin-stjerne. Det gælder for københavnske 108 i København, Domestic i Aarhus, Ti Trin Ned i Fredericia og Slotskøkkenet på Dragsholm Slot.

Også anerkendelse til billigere kvalitetsrestauranter

I guiden finder du også en list over de såkaldte Bib Gourmand-restauranter. En Bib Gourmand er en form anerkendelse af restauranter, der laver god kvalitetsmad til en overkommelig pris.

Ifølge Michelin Nordic er konceptet succesfuldt verden over. I år får Anarki i København, Matur og Drykkur i Reykjavik og Cirkus at More Bistro og Namu i Malmø hver en Bib Gourmand. Dermed rummer den nordiske guide i alt 33 Bib Gourmand-restauranter.

For første gang er også Færøerne og Island repræsenteret i den nordiske Michelin-guide.

Her er listen over danske Michelin-stjerner