Nu kommer brintbilerne

Der er kun tre brintbiler på markedet, men det ændrer sig inden længe, fordi potentialet er så stort. Det mener bilteknisk redaktør på FDM-bladet Motor, Søren W. Rasmussen.

”I FDM ser vi store fordele ved brintbilerne, og heldigvis er Danmark et af de lande, der satser mest på teknologien,” siger han.

Tank hurtigt og kør langt

Noget af det smarte ved brintbilerne er, at de har mere til fælles med benzin- og dieselbilerne, end elbilerne har.

”Du kan dels arbejde med større rækkevidder. Elbilen er mere til meget lokal kørsel, mens du kan køre på tværs i landet i en brintbil,” siger Søren W. Rasmussen.

”Og dels kan du tanke på ca. 3-5 minutter, mens det tager halve og hele timer for en elbil,” siger han.

Dermed behøver du og dine medbilister ikke ændre vaner i lige så radikal grad som med elbilerne.

Brint- og elbilen har også ligheder.

”I lighed med en elbil kommer der ikke emissioner fra en brintbil andet end et par dråber vand. Brint er til rådighed fra forskellige energikilder. I Danmark bruger vi vind til at omdanne til brint,” siger Søren W. Rasmussen.

Blot tre serieproducerede modeller

Der er i dag kun tre bilfabrikanter, der serieproducerer brintbiler, og det er japanerne Hyundai, Toyota og Honda.

Hyundai har en IX35, Toyota en Mirai og Honda en Clarity på markedet.

En brintbil koster mellem 600.000 og 900.000 kr.

”En tilsvarende benzin- eller dieselbil vil koste et par hundrede tusinde, men så kommer der registreringsafgift på 150 pct. oven i, og så kommer de til at koste ca. det samme,” siger Søren W. Rasmussen.

Ikke noget privat marked endnu

Alligevel er der ingen private købere af brintbiler herhjemme endnu. Ifølge brintbiler.dk er der i marts 2017 blot 68 indregistrerede brintbiler i Danmark, og det skyldes ifølge Søren W. Rasmussen flere ting.

”Forbrugerne er ikke klar til at tage den her teknologi til sig endnu. Det kan også helt banalt være fordi, du vil have anhængertræk eller andre ting, der ikke kan lade sig gøre for brintbiler. Desuden står der heller ikke en tankstation lige om hjørnet, hvor du kan fylde på,” siger han.

Derfor giver det heller ikke mening at tale om værditab på brintbiler endnu, mener Søren W. Rasmussen.

”De fleste biler leases, og der er indregnet værditab i priserne,” siger han.

”Målet er at sælge til private fra 2020.”

Dårlig infrastruktur

Infrastrukturen lader noget tilbage at ønske. Der er pt. 10 steder i landet, hvor du kan fylde din brintbil op.

”Der er ikke noget marked nu, men vi vurderer, at brintbiler kommer ind på det danske marked i de kommende 10-15 år. Nu er vi i starten af processen, og lige nu er det primært offentlige institutioner og virksomheder, der vil brande sig på at have en grøn profil, der køber brintbiler,” siger Søren W. Rasmussen, der tilføjer, at det politisk er besluttet, at du fra år 2050 ikke længere kan købe biler, der er drevet af fossile brændstoffer.

Fakta om brint

Brint er Verdens vigtigste byggesten. Tre fjerdele af universet er brint, så det tager et stykke tid, inden ressourcerne er opbrugt.