Nationalbanken advarer igen: Gældsætning tæt på finanskriseniveau

Tøv en kende, inden du køber ny bolig i landets to største byer. Der er udpræget risiko for, at priserne snart begynder at falde. Det oplyser Nationalbanken.

"Mange nye boliglån i København og Aarhus bevilges til låntagere, hvor lånet udgør mere end fire gange husstandens årlige indkomst," skriver banken i ’Nyt fra Nationalbanken’.

Hvis renten stiger, rammer det københavnske lejlighedsejere uforholdsmæssigt hårdt.

”Det københavnske boligmarked er sårbart over for pludselige rentestigninger. Der er dermed stor risiko for, at en fortsættelse af de seneste års reale prisstigninger vil blive efterfulgt af tilsvarende prisfald,” siger Lars Rohde i en pressemeddelelse.

”Prisen på ejerlejligheder i København er høj i forhold til indkomst- og renteniveau, og der er en risiko for, at prisudviklingen er drevet af selvopfyldende forventninger.”

Anden advarsel på kort tid

Så sent som i september måned advarede Nationalbanken mod de skyhøje boligpriser i København, og nu ser banken sig altså nødsaget til at gentage advarslen.

Stigende befolkning, lave renter, højere indkomster og træg tilpasning af boligmassen er med til at drive boligpriserne op.

”Men spørgsmålet er, om disse forhold kan forklare udviklingen?” skriver Nationalbanken i ’Nyt fra Nationalbanken’.

Tæt på 2007-niveau

Baggrunden for bekymringen er, at mange boligejere gældsætter sig på en måde, hvor de er enormt afhængige af det lave renteniveau.

En analyse foretaget af Nationalbanken viser, at små 40 procent af nye boliglån er større end fire gange købernes samlede indkomst. Det er omkring niveauet fra 2010 og ikke langt fra de omkring 45 procent, tallet lå på i 2006 og 2007, hvor finanskrisen brød ud.

”Husholdninger med høj variabelt forrentet gæld i forhold til indkomst er mere sårbare over for ændringer i renteniveauet,” skriver Nationalbanken.

Opfordrer banker og realkreditinstitutter til varsomhed

Nationalbanken opfordrer realkreditinstitutter og banker til at være varsomme. Ikke mindst, hvis priserne fortsætter med at stige.

”Ellers kan en del af deres kunder få en privatøkonomi, som vil have svært ved at tåle, at renteniveauet stiger fra det nuværende lave niveau,” skriver Nationalbanken.

Boligpriser banker ellers væksten i vejret

Den venlige henstilling til, at du skal være opmærksom på risikabel gældsætning kommer samtidig med en melding om, at det går godt for dansk økonomi.

Væksten i bruttonationalproduktet forventes at være én procent i år og yderligere 1,4 og 1,5 procent de følgende år.

”Dansk økonomi er inde i et solidt opsving,” siger Lars Rohde.

Problemet er, at en del af opsvinget kommer fra de stigende boligpriser, som nationalbanken advarer imod.

Dog betyder øget privat forbrug mest for den positive udvikling for økonomien, mener banken.