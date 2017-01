Næsten 100.000 danskere optager lån for at betale lån

800.000 danskere har oplevet at have problemer med at betale regningerne til tiden. 336.000 har i perioden oktober 2015 og et år frem - mindst to gange - stået i situationen, hvor der ikke var penge nok på kontoen til at overholde alle betalingsfrister.

Og hver fjerde af dem, hvad der svarer til ca. 85.000, har måttet optage lån for at betale girokortene og afdrag på eksisterende lån.

Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Penge- og Pensionspanelet, skriver politiken.dk.

Fanget i negativ spiral

”Vi kan se, at en gruppe har gentagne problemer med at betale en regning eller et lån til tiden”, siger specialkonsulent Louise Skjødsholm, der er specialist i finansielt forbrug hos Penge- og Pensionspanelet under Erhvervsministeriet, til netmediet.

”Gruppen har i højere grad end andre taget forbrugslån for at få økonomien til at hænge sammen. De skylder mere end gennemsnittet og må optage lån for at betale regninger. Det tyder på, at denne gruppe er hårdt spændt for og mangler en buffer i budgettet, og det kan gøre det svært at få en sund økonomi”, siger hun.

Mangler forståelse for økonomi

Der er både unge og gamle, mænd og kvinder samt alle indkomstgrupper repræsenteret i gruppen. Dog er folk med erhvervsfaglig erhvervsuddannelse, f.eks. håndværkere, overrepræsenteret.

Ifølge bankerne mangler gruppen en basal forståelse for økonomi.

"Det er tankevækkende, at så mange danskere oplever, at økonomien ikke hænger sammen," siger PR-chef i bankorganisationen Finans Danmark, Mads Rørvig, i en pressemeddelelse.

"Det handler basalt set om mangel på finansiel forståelse, om at kende sin indtægt og sine udgifter, og om lægge et budget som holder," siger han.