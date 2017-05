Leasingfinte gør store brugtbiler dyre

Leasingfirmaer har i stor stil udnyttet et hul i lovgivningen, som giver ret til tilbagebetaling af registreringsafgiften på nye biler.

Ud over at dine skattepenge dermed går til at gøre leasingfirmaerne rigere, så har fidusen også påvirket brugtvognsmarkedet for store biler, som er blevet dyrere.

Det er selvfølgelig fint for dig, hvis du ønsker at sælge, men noget mindre fordelagtigt, hvis du er på udkig efter et godt brugtbilskøb.

FDM: Kunstigt høje priser på store brugtbiler

”Uanset hvad så taber forbrugerne,” siger Allan Skytte Christensen, forbrugerøkonom i FDM.

”Hvis du ønsker dig en stor bil, så kan du vælge mellem at købe en ny bil rigtig dyrt eller købe en brugt leasingbil, som ikke er særlig meget billigere end den nye bil, men hvor leasingfirmaet har tjent mange penge,” siger han.

”Markedet er ikke i balance. Der er et underudbud af store biler, fordi mange selskaber vælger at sælge deres leasingbiler til udlandet. Det fastholder et kunstigt højt prisniveau på brugte store biler.”

FDM: Fjern værdibaseret registreringsafgift

Allan Skytte Christensen mener, at den nuværende model, hvor registreringsafgiften bliver udregnet ud fra bilens værdi, skal erstattes.

”Jeg kan ikke se, at der er andre løsninger end at fjerne den værdibaserede registreringsafgift. Hvis man skrotter det nuværende system og arbejder hen mod noget, som har objektive kriterier så som vægt eller CO2, så er der stadig mulighed for, at leasingselskaberne får en rabat på biler, men så betaler alle den samme afgift,” siger Allan Skytte Christensen.

Politikerne fejler

Allan Skytte Christensen mener ikke, at leasingselskaberne er dem, der fejler. Det er derimod politikerne.

”Det er lovgivningen, som der er noget galt med, ikke leasingselskaberne. Det er bare godt købmandskab, at de udnytter reglerne til egen vinding,” siger han.