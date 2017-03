Kør Ferrari i en uge for 40.000

Kunne det ikke være lækkert at indlede forår, blå himmel og høj sol med at cruise rundt på de danske landeveje i en Ferrari F430 Spider årgang 2008? Eller hvad med en MG B fra 1978?

Det kan du sagtens. Der findes flere services i Danmark, som enten selv udlejer til dig – eller formidler kontakten mellem private, forhandlere eller udlejningsfirmaer.

Fra 500 i timen til 40.000 for en uge

Bookaclassic.dk er en deleøkonomiplatform, hvor du kan leje gamle klassikere og nye fartdjævle.

”Hvis du er over 25 og har haft kørekort i tre år, kan du leje en kør selv-bil i hele landet”, siger direktør Claus Christensen.

”En MG B kan du leje for 5-600 kr. i timen, mens Ferrari og Lamborghini er dyrere,” siger han.

Det skal du være opmærksom på

Rentmydream.dk og bildroemme.dk er andre bud på, hvor du kan leje dig til en sjov kør selv-tur i det gode vejr. Men udbuddet er relativt lille i Danmark, siger Claus Christensen.

”Desværre er der ikke så mange kør selv-biler til udlejning i Danmark, bl.a. fordi forsikringsreglerne er ret komplicerede,” siger han.

Hos bookaclassic.dk er forsikringsprisen indregnet, og det samme er en times kørsel med instruktør.

”Af sikkerhedsmæssige grunde er der instruktør på til at lære dig at køre en Ferrari. Vi screener vores kunder – også for andre trafikanters sikkerhed,” siger Claus Christensen.

Så meget koster det

På udbydernes hjemmesider kan du få et overblik over tilgængelighed og pris i det område, du vil køre rundt i.

En Ferrari F430, der hentes og afleveres i København, koster hos bookaclassic.dk 1800 kr. i timen, og der er en mindstepris på 4000. En weekend koster 25.000 kr., mens en uge koster 40.000 kr.

En MG B, der står i Randers, koster 675 kr. i timen, og der en mindstepris på 1350- En weekend koster 2900 kr., mens en uge koster 4500 kr.

Du skal derudover lægge nogle penge til depositum.