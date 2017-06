Kom sydpå for under 1.000 kr

En uges charterrejse til sydens sol for under 1.000 kroner! Det lyder næsten for billigt til at være sandt.

Men den er god nok. Det er de sommerlignende temperaturer i maj, som har bragt priserne på afbudsrejser helt i bund. For eksempel kan du komme en uge til Rhodos for 749 kroner eller en uge til Grækenland eller Kroatien for 998 kroner.

Det viser et pristjek for den næste uges tid fra rejsesøgemaskinen Travelmarket.

”Hvis rejseselskaberne brænder inde med rejserne, så er det et tab på 100 procent af rejsens kostpris. Får de folk sendt afsted til lavere priser, så har de stadig mulighed for at tjene penge på gæsterne nede på destinationen. På den måde har charterselskabet mulighed for at indhente lidt af det tabte,” siger direktør hos Travelmarket Ole Stouby til tv2.dk.

Søgemaskinerne fortæller ikke altid sandheden

Hos Forbrugerrådet Tænk hilser man de billige priser til danskerne velkommen.

”Man kan være heldig at finde et rigtig godt tilbud hos de her søgemaskiner, men der kan være fejl i nogle af priserne på søgemaskinerne,” siger rejserådgiver hos Forbrugerrådet Tænk Vibeke Myrtue Jensen.

Hun peger på, at også gebyrer kan sende den samlede pris på rejsen højere op end den pris, der i første omgang bliver vist på en søgemaskine. Derfor opfordrer hun kun folk til at bruge søgemaskinerne som inspiration:

”Priserne hos søgemaskinerne kan være med til at inspirere dig, og hjælpe dig med at finde frem til en rejse. Men vi opfordrer til, at man efterfølgende går direkte ind på rejseselskabets hjemmeside og sammenligner pris og betingelser, hvis du for eksempel får brug for at afbestille eller booke om,” siger hun.

Pristjek fra rejsesøgemaskinen Travelmarket:

Fra Billund:

26/5, 8 dage i Hurghada, Egypten med Amisol - kr. 999 (4**** hotel)

27/5, 8 dage på Kreta, Grækenland med Apollo - kr. 998 (3*** hotel)

27/5, 8 dage på Mallorca, Spanien med Apollo – kr. 1.198 ((Uspecificeret)

27/5, 8 dage i Chania, Kreta, Grækenland med TUI – kr. 1.298 (2** hotel)

28/5, 8 dage på Rhodos, Grækenland med Spies – kr. 749 (3*** hotel)

28/5, 8 dage i Lloret De Mar i Spanien med Suntours – kr. 1.448 (Uspecificeret)

Fra København:

27/5, 8 dage i Hurghada, Egypten med Amisol - kr. 899 (Uspecificeret)

29/5, 8 dage i Parga, Grækenland med Apollo – kr. 998 (3*** hotel)

28/5, 8 dage i Side, Tyrkiet med Bravo Tours – kr. 998 (3*** lejlighed)

28/5, 8 dage i Tarajalejo, Fuerteventura i Spanien med Apollo – kr. 998 (3*** hotel)

27/5, 8 dage i Podgora, Kroatien med Apollo – kr. 998 (3** hotel)

28/5, 8 dage i Tivat, Montenegro med TUI – kr. 1.148 (2** hotel)

25/5, 8 dage i Antalya, Tyrkiet med Mixx Travel – kr. 1.339 (3*** hotel med All-inclusive)

Priserne er fundet af rejsesøgemaskinen Travelmarket den 24. maj 2017.