Køb elbilen før din nabo og spar stort

Fra 4.523 til 1.262. Antallet af danskere, der købte en elbil faldt dramatisk fra 2015 til 2016, efter et flertal på Christiansborg aftalte at lade registreringsafgiften på elbiler stige.

Resultatet fra den første del af 2017 har ikke været bedre og derfor har et flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og De Radikale nu indgået en ny elbilaftale, som skal sikre et øget salg. Det skriver ritzau.

”Vi har siden elbilsaftalen i 2015 fulgt markedet nøje. Og det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke er blevet solgt så mange elbiler, som vi regnede med for halvandet år siden,” siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til ritzau.

Afgiften fastfryses midlertidigt på 20 procent

Med den nye aftale fastfryses afgiften på elbiler til at være 20 procent af registreringsafgiften på benzin- og dieselbiler. Fastfrysningen gælder, ind til der er nyregistreret 5000 elbiler. Uanset hvad, gælder den oprindelige elbilsaftale dog igen fra 1. januar 2019.

Herfra vil afgiften på elbiler igen udgøre 40 procent af den fulde registreringsafgift minus et bundfradrag på 10.000 kroner i 2019.

Fra 2019 stiger afgifter på elbiler igen

Den hidtidige elbilaftale havde som mål, at registreringsafgiften på el- og brændselscellebiler skulle stige til det samme niveau som andre biler over en periode på 5 år. 20 procent år for år.

Det betød, at afgiften på elbiler udgjorde 20 procent af den normale registreringsafgift i 2016 og 40 procent i 2017.

I 2020 udgør afgiften 65 procent, i 2021 90 procent og i 2022 er registreringsafgiften på elbilerne på niveau med andre biler.