It-kriminelle flår dig med smarte metoder

Tidligere gik de fleste it-kriminelle efter at hacke sig ind i din netbank, men deres nye foretrukne jagtmark er dig og din mobiltelefon.

Langt de fleste forsøg på it-indbrud sker i dag gennem phishing eller social engineering, som går ud på at lokke oplysninger ud af dig ved at lave tro kopier af mails fra din bank eller gennem de apps, som du har downloadet til din mobil.

”Flere af de eksempler på mails eller sms-beskeder, vi ser fra organiserede kriminelle i dag, ligner til forveksling noget, der kunne komme f.eks. fra banken,” siger Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i brancheorganisationen Finansrådet.

”For de it-kriminelle er det en forholdsvis simpel måde at skaffe sig adgang til netbanken i forhold til at skulle hacke sig ind, og vi kan se, at de kriminelle bliver mere og mere fantasifulde, når det kommer til at lokke oplysninger og penge ud af folk,” siger han.

Hver andet angreb er på mobilen

Omkring halvdelen af forsøgene på social engineering eller phishing sker i dag via angreb rettet mod din smartphone.

”Vi har nok alle en tendens til at være lidt hurtigere på tasterne, når vi står med vores mobiltelefon i hånden, i forhold til når vi modtager mails eller sms’er,” siger Michael Busk-Jepsen.

”De fleste tænker ikke over, hvor mange oplysninger de faktisk har gemt på telefonen, og hvad risikoen er, når de klikker på et ondsindet link eller downloader en app fra en ukendt udbyder,” siger han.

Og det kan blive dyrt.

Stor stigning i angreb i 2016

4.649.277 kr. - så mange penge er blevet stjålet fra danskerne ved netbanksindbrud i løbet af 2016 af it-kriminelle. Specielt i sidste halvdel af 2016 er der sket en kraftig stigning i anmeldelser om forsøg på at lokke oplysninger og penge ud af danskerne.

I 3. kvartal af 2016 anmeldte de danske banker således 594 forsøg på social engineering eller deciderede netbanksindbrud. I de foregående kvartaler lå tallene på henholdsvis 175 og 218 forsøg. Det viser tal fra Finansrådet.

Og det er kun de registrerede forsøg på it-kriminalitet. Hver eneste dag sker der forsøg på social engineering eller phishing, som slet ikke registreres, fordi bankkunden selv gennemskuer det og sletter beskeden fra de kriminelle.

Heldigvis bliver langt de fleste forsøg på at bryde ind i netbanker stoppet, inden de kriminelle når at få fingrene i danskernes penge.

Tallene fra Finansrådet viser, at næsten fire ud af fem registrerede forsøg på at tiltvinge sig adgang til danskernes netbank bliver stoppet i tide.

Ordbog:

Social engineering - En fællesbetegnelse for metoder kriminelle benytter til at manipulere personer til at afgive eller indtaste oplysninger (id, pass-word og nøglekortkoder) til de it-kriminelle.



Phishing – Når it-kriminelle benytter mails, der giver sig ud for at være fra en ”pålidelig” afsender til at få personer til at afgive eller indtaste personlige oplysninger.



Smishing - Når it-kriminelle benytter sms-beskeder, der giver sig ud for at være fra en ”pålidelig” afsender til at få folk til at afgive eller indtaste personlige oplysninger.



Vishing - Når it-kriminelle benytter telefonopkald, hvor de overtaler personer til at afgive personlige oplysninger.