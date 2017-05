I Albanien får du mest sol for pengene

Albanien er nok bedst kendt i Danmark for, at vi ofte møder landet i kvalifikationskampe om at komme med til fodboldslutrunder.

Men det slutter måske nu, for vi danskere kan jo godt lide billige solskinstimer, og det er netop, hvad Albanien byder på, hvis man skal stole på det solindeks, som Forex Bank har lavet.

Svarer til 9 minutters sol i København

I feriebyen Saranda, der ligger ved bredden af det Ioniske Hav og lige over for den græske ø, Korfu, får du i sommeren 2017 det billigste solskin.

For 31 kroner i timen får du foruden 12 timers daglig sol også et måltid på en mellemklasserestaurant, en halv liter øl, en taxitur på 5 km og en gennemsnitlig hotelovernatning.

”Saranda er det perfekte rejsemål, hvis du gerne vil have meget sol for pengene her til sommer. Byen byder på alt fra prisvenlige restauranter og caféer til børnevenlige sandstrande, der også er velegnede til gode spadsereture,” siger Charles Nielsen, landechef hos Forex Bank.

Husk, at prisen ikke inkluderer transport til og fra Albanien.

Mest solskin i Tyrkiet og Grækenland

Hvis dit absolutte krav til sommerferien er flest solskinstimer frem for billige solskinstimer, skal du i stedet søge lidt længere sydpå til enten tyrkiske Bodrum eller græske Rhodos. Her får du 14 timers sol i døgnet til henholdsvis 42 og 54 kr. i timen.

Til sammenligning koster en københavnsk solskinstime 208 kr., hvis du kommer udenbys fra og skal have både mad og drikke, transport rundt i byen og en overnatning,

Midt i prisfeltet finder du kendte feriemål som spanske Las Palmas, 79 kr. i timen, Dubai til 143 kr. i timen og Miami, der koster 169 kr. pr solskinstime. Thailandske Phuket koster 96 kr. i timen.

Har du husket at hæve alle dine feriepenge?

Se hele solskinsindekset her

By Indeks Indeks Pris pr. soltime Saranda, Albanien 15 84 31 kr. Antalya, Tyrkiet 19 91 39 kr. Bodrum, Tyrkiet 20 98 42 kr. Varna, Bulgarien 23 63 49 kr. Budva, Montenegro 26 70 53 kr. Rhodos, Grækenland 26 98 54 kr. Agadir, Marocko 31 63 64 kr. Tunis, Tunesien 33 77 69 kr. Split, Kroatien 34 77 71 kr. Paphos, Cypern 34 84 71 kr. Palermo, Italien 37 77 78 kr. Cagliari, Italien 37 77 78 kr. Las Palmas, Spanien 38 70 79 kr. Sliema, Malta 38 84 80 kr. Phuket, Thailand 46 42 96 kr. Sopot, Polen 46 49 96 kr. Nice, Frankrig 47 77 97 kr. Malaga, Spanien 48 77 100 kr. Lissabon, Portugal 48 77 100 kr. Palma de Mallorca, Spanien 61 77 127 kr. Tel Aviv, Israel 62 84 129 kr. Dubai, Forenede Arabiske Emirater 69 70 143 kr. Rio de Janiero, Brasilien 69 42 144 kr. Barcelona, Spanien 70 70 144 kr. Los Angeles, USA 75 84 155 kr. Miami, USA 81 70 169 kr. Cancun, Mexico 91 49 189 kr. San Francisco, USA 92 70 191 kr. Brighton, Storbritannien 98 49 203 kr. København, Danmark 100 56 208 kr. Venedig, Italien 101 63 209 D kr.

Kilde: Forex Bank

*Priserne har Forex Bank fundet ved at sammenligne priser hos prissammenligningstjenesten, Trivago.