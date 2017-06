Her finder du sommerens afbudsrejser

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Hvis du ikke tør satse på det danske sommervejrs luner, så er afbudsrejser en god måde at komme billigt til sydens sol på.

Afbudsrejsens pris og kvalitet handler helt konkret om, hvilke ønsker og krav din familie har til destinationen, og om hvor heldige I er med at finde det helt rigtige tilbud.

”Hvis man har is i maven og er fleksibel, så kan man finde rejser enormt billigt. Omvendt hvis du har specifikke ønsker om, at det for eksempel skal være i Spanien eller skal være i en bestemt uge, så kan det være farligt at vente,” siger Susanne Nordenbæk, Chef for turisme og oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv.

Susanne Nordenbæk slår fast, at det kan være et lotteri at satse på at finde drømmeferien som afbudsrejse:

”Den sidste uge op til afrejse vil priserne være helt i bund, men du ved jo aldrig, hvornår andre vælger at booke den afbudsrejse, som du har i kikkerten.”

De sikre destinationer bliver populære

Sydens sol som i de gode gamle dage og ferie i nærområderne. Terror og politisk ustabiltet har sat sine aftryk på danskernes ferievaner. Tyrkiet, Egypten og andre mellemøstlige lande er nedprioriteret til fordel for "klassikerne".

”Det vi formentlig vil se er, at gæsterne søger hen mod sikre steder. Man søger de traditionelle gamle destinationer som Spanien, Italien og Frankrig,” siger Susanne Nordenbæk, Chef for turisme og oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv

Men også en tur til Bornholm eller en af de andre danske øer kan blive populært:

”Stay-cations vil vokse sig stort. Altså ferie i nærområderne. Vi snakker om de destinationer, som vi kan nå hurtigt og uden fly, som for eksempel ferie i Danmark eller i vores nabolande.”

Gode råd til køb af afbudsrejsen

Det bedste sted at lede er på rejseselskabernes hjemmesider. De fleste har en sektion med afbudsrejser. Alternativt, så prøv siden afbudsrejser.dk, hvor flere af de største selskabers afbudsrejser er listet. Vælg pakkerejser fra etablerede selskaber, så er du bedst muligt sikret, hvis der i værste fald skulle opstå uroligheder på destinationen. Find ud af med jer selv, hvad I vil have: Er I fleksible både med tid og sted? Jo mere fleksible I er, jo bedre odds for den billigst mulige rejse. Hav is i maven. Jo tættere på afrejsedatoen man kommer, jo billigere priser. Ring til selskaberne. Så får du altid de opdaterede priser, god vejledning og mulighed for at prutte yderligere om prisen.

Alternativer til de klassiske afbudsrejser sydpå