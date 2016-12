Her får du det billigste forbrugslån

Hvis kassekreditten har nået sit maksimum, kan du ty til forbrugslån, som har ry for at være relativt dyre i omkostninger. Om de er det, kan du selv vurdere, men fakta er, at nogle er væsentlig dyrere end andre. Du kan spare endog mange penge ved at vælge den rette - også kaldet den billigste - lånudbyder.

Samlino.dk har sammenlignet priser hos en række udbydere af forbrugslån, og testen afslører store prisforskelle.

Billig svensker og dyr dansker

Låner du 25.000 kr. i Swedbank i dag, og betaler du pengene tilbage i løbet af to år, kommer du ifølge Samlino.dk af med 1583 kr. og 25 øre i omkostninger.

Det vil med andre ord sige en totalpris på knap 26.600 kr.

Vælger du derimod at optage et lignende lån som et såkaldt Lavrentelån hos Leasy, vil de 25.000 kr. mellem dine hænder i dag, koste dig 9063 kr. i låneomkostninger over de næste par år.

Det vil altså sige en totalpris på godt og vel 34.000 kr.

Dermed tager Leasy næsten seks gange så meget som sin svenske konkurrent for at bevilge dig et lån . Til gengæld er du nødt til at være kunde i Swedbank for at kunne få det billigste forbrugslån i samlino.dk’s pristest.

Ekspres Bank kan byde på det billigste lån blandt de udbydere, som ikke kræver, at du opretter en konto eller andre aktiviteter hos dem. Hos Ekspres Bank koster et 25.000 kroners lån dig 3751 kr. i omkostninger, hvis lånet har en løbetid på to år.

Glem renten – kig på ÅOP

I prisoversigten nederst i artiklen kan du se, at renten ikke giver dig et samlet overblik over, hvad det koster dig at låne penge.

"Hvis du har brug for at tage et forbrugslån, bør du først og fremmest kigge på, hvor du kan få den laveste ÅOP,” siger direktør i Samlino.dk, Kristian Pitzner-Jørgensen.

”Lånets årlige omkostning i procent medtager alle omkostninger, der er i forbindelse med lånet, og långiveren er forpligtet til at oplyse den til forbrugeren. Det er derfor et godt redskab at bruge - ikke bare når du sammenligner forbrugslån, men alle typer af lån," siger han.

Betal tilbage asap

Det næste, du skal være opmærksom på, er, hvor længe ÅOP – årlige omkostninger i procent – løber på.

”Har du mulighed for at tilbagebetale beløbet over en kort løbetid, er det at klart at foretrække. Vælger du at tilbagebetale beløbet på fem år i stedet for to, vil dine kreditomkostninger ofte blive næsten fordoblet,” siger Kristian Pitzner-Jørgensen.

Som det fremgår i skemaerne herunder, bytter nogle af lånudbyderne plads, når løbetiden ændres fra to til fem år.

Swedbank er dags dato dog stadig dit billigste alternativ, mens Leasy er dit dyreste. Swedbank tager ca. 4000 kr. for at lade dig låne 25.000 kr. i fem år, mens Leasy forlanger ca. 21.000 kr. for besværet.

Prisoversigt ved et lån på 25.000 kr. med en løbetid på to år:

Udbyder Skal være kunde? Debitorrente ÅOP Månedlig ydelse Kreditomkostninger Swedbank Ja 6 % 8,30 % 1107,68 kr. 1583,85 kr. Basisbank Ja 10,33 % 10,73 % 1156,42 kr. 2752,64 kr. Jyske Bank Ja 7,19 % 11,42 % 1164 kr. 2926 kr. Ekspres Bank Nej 7,22 % 14,71 % 1198 kr. 3751 kr. Santander Consumer Bank* Nej 9,95 % 15,87 % 1210 kr. 4040 kr. Danske Bank Ja 9,31 % 16 % 1215 kr. 4143 kr. Lån & spar Skal være medlem af FOA 6,14 % 16,68 % 1218,45 kr. 4242,76 kr. Nordiclån Nej 8,73 % 17,43 % 1.226 kr. 4.424 kr. DER Nej 9,90 % 18,72 % 1.240 kr. 4.745 kr. Ikano Bank Nej 15,90 % 23,20 % 1.293 kr. 6.013 kr. Fokuslån Nej 16,90 % 26,49 % 1.319 kr. 6.639 kr. Minilån Nej 16,10 % 28,90 % 1.344 kr. 7.256 kr. Robotlån Nej 18,40 % 31,50 % 1.368 kr. 7.831 kr. Alfalån Nej 18,40 % 31,50 % 1368 kr. 7831 kr. Hotlån Nej 18,40 % 31,50 % 1368 kr. 7831 kr. SparXpres Nej 23,14 % 32 % 1374 kr. 7973 kr. Leasy Lavrentelån Nej 26,08 % 36,71 % 1420 kr. 9063 kr. *administrationsgebyr på 25 kr./md.

Kilde:samlino.dk

Prisoversigt ved et lån på 25.000 kr. med en løbetid på fem år:

Udbyder Skal være kunde? Debitorrente ÅOP Månedlig ydelse Kreditomkostninger Swedbank Ja 6 % 8,30 % 482,97 kr. 3997,90 kr. Jyske Bank Ja 7,19 % 8,97 % 514 kr. 5859 kr. Lån & spar Skal være medlem af FOA 6,14 % 10,48 % 531,27 kr. 6876,30 kr. Basisbank Ja 10,33 % 10,73 % 534,16 kr. 7047,72 kr. Ekspres Bank Nej 7,22 % 12,03 % 549 kr. 7923 kr. Danske Bank Ja 9,31 % 12,10 % 552 kr. 8067 kr. Nordiclån Nej 8,73 % 12,38 % 553,00 kr. 8.154 kr. DER Nej 9,9 % 13,63 % 567,00 kr. 9.004 kr. Santander Consumer Bank* Nej 9,95 % 13,73 % 568 kr. 9.080 kr. Ikano Bank Nej 15,9 % 19,8 % 641,00 kr. 13.425 kr. Fokuslån Nej 16,9 % 21,1 % 653,00 kr. 14.241 kr. Minilån Nej 16,1 % 23,1 % 677,00 kr. 15.560 kr. Robotlån Nej 14,71 % 31,5 % 704,00 kr. 17.241 kr. Alfalån Nej 18,4 % 25,5 % 704,00 kr. 17.241 kr. Hotlån Nej 18,40 % 25,50 % 704 kr. 17.241 kr. SparXpres Nej 23,14 % 28,2 % 736,00 kr. 19.110 kr. Leasy Lavrentelån Nej 26,08 % 30,95 % 768 kr. 21.008 kr.

Kilde:samlino.dk