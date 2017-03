Research dig til en billig storbyferie

”Du skal ikke bare tage det første tilbud, men lave lidt research.”

Sådan lyder et af rådene fra Susanne Nordenbæk, der er Chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

”Men start med at spørge dig selv, om det kun er prisen, der betyder noget, når du booker hotel. Eller betyder beliggenhed, morgenmad, wi-fi også noget?,” siger hun.

”Du kan også bruge sammenligningssider som tripadvisor, hvor du får et indtryk af, hvad andre brugere vil fremhæve for det enkelte hotel. eller område.”

Fleksibilitet kan spare dig penge

Når du har en klar idé om, hvad du vil have ud af dit hotelophold, kan du begynde at vælge og vrage mellem mulighederne for at finde den bedste pris på din drømmeferie.

Er du f.eks. ligeglad med, om du skal bo det ene eller det andet sted, men i stedet går efter et specifikt område eller hoteller med et bestemt antal stjerner, kan du være heldig at opnå en god rabat gennem hotwire.com.

”Har kan du som forbruger lukrere på, at hotellerne ikke altid kan få lejet alle deres værelser ud,” siger Susanne Nordenbæk.

”De sælger unsold inventory, dvs. værelser, de ikke regner med at få lejet ud ellers. De udbyder værelserne til den pris, de regner med at kunne sælge dem til, men for ikke at udhule deres brand og normale værelsespris, kan du ikke få oplyst navnet på hotellet, før du har betalt for dit værelse,” siger hun.

Ifølge Susanne Nordenbæk er udbuddet ikke så stort på hotwire.com som hos andre tjenester, med der er masser af hoteller at vælge imellem – også i europæiske storbyer.

Rejseagenter og bureauer laver researchen for dig

Den tid, du bruger på at researche dig frem til det rette hotel til den rette pris kan nogle gange være særdeles tidskrævende.

Har du tillid til en rejseagent eller et rejsebureau kan du booke gennem dem og spare tiden på researchen – og desuden få en god pris gennem deres stordriftsfordele.

”Det kan ofte godt betale sig at tage fat på dem og høre, hvad de kan tilbyde. Udover tidsaspektet har de adgang til priser, vi almindelige forbrugere ikke kan få adgang til,” siger Susanne Nordenbæk.

Mastodonter har sat sig på hotelmarkedet

Grunden, til at det – nogle gange - kan betale sig at vige uden om de store hoteltjenester, er, at tjenesterne er blevet så store, at de i nogle dele af verden sidder meget tungt på markedet.

”Priceline Group og Expedia Inc. ejer efterhånden det meste,” siger Susanne Nordenbæk.

Førstnævnte står ejer bl.a. booking.com, rentalcars.com og cheapflights.com. Desuden købte gruppen for nylig Momondo. I 2016 omsatte Priceline Group for 10 mia. dollars.

Historien er meget den samme for Expedia Inc., der bl.a. ejer hotels.com og Trivago.

”I visse dele af verden taler man om duopol-tilstande,” siger Susanne Nordenbæk.

”Få salgskanaler gør, at konkurrencen ikke er så stor, og det påvirker prisen. Det kommer dig som forbruger til gode, når konkurrencen er stor,” siger hun og opfordrer til, at du besøger side 3 og 4 af din googlesøgning på et hotelværelse.

”Dog kan du sagtens få de bedste priser gennem de store hoteltjenester. Du kan bare med fordel være opmærksom på, at der også er andre udbydere, end dem der ligger allerøverst i google.”

Tilmeld dig nyhedsbreve

Nyhedsbreve kan være en pestilens, hvis de kommer for ofte, og er irrelevante i forhold til dine behov. Til gengæld opnår du nogle gange gode rabatter gennem et nyhedsbrev, siger Susanne Nordenbæk.

”Men her spiller dit tidssigte ind. Skal du til Berlin i næste uge, når du næppe at få tilsendt et godt tilbud inden da," siger hun.