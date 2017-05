Har du feriepenge til gode?

Sommeren og dermed feriesæsonen står for døren, og det betyder også højsæson for udbetaling af feriepenge, men rent faktisk er der ufattelig mange, som aldrig får udbetalt de feriepenge, som de har krav på.

Således har danskerne de seneste år glemt 88 millioner kroner i gennemsnit om året i feriepenge, skriver TV2.dk.

Du skal selv søge om udbetaling, og du kan senest anmode om udbetaling 30. september

Sådan får du fat i dine feriepenge

På borger.dk kan du logge ind og tjekke, om du har optjente feriepenge til gode. Hvis du har feriepenge til gode, kan du søge om at få dem udbetalt. Er det FerieKonto, der udbetaler pengene, bliver de udbetalt til dig inden for fire hverdage. FerieKonto udbetaler dog tidligst pengene en måned før første feriedag. Er det derimod din arbejdsgiver eller en a-kasse, der udbetaler pengene, skal du henvende dig til den pågældende for at finde ud af, hvornår du kan få feriepengene udbetalt. Har du uhævede feriepenge, der blev optjent i 2015 for ferieåret 2016-17, skal du søge om at få disse udbetalt inden 30. september 2017, for ellers bliver pengene overført til en feriefond, som du herefter skal tage fat i, såfremt du vil have pengene.

Det kan ikke altid betale sig at få feriepenge udbetalt

For nogle danskere handler den manglende udbetaling af feriepenge om en ren og skær forglemmelse, mens det for andre ikke kan betale sig at hæve de opsparede feriepenge.

”En del af de glemte feriepenge stammer fra folk på offentlig forsørgelse, som eksempelvis er blevet fyret. For dem kan det ikke betale sig at få udbetalt feriepengene, da de så bliver trukket fra overførselsindkomsten,” siger Søren Balslev, områdechef i Beskæftigelsesministeriets feriekontor, til TV2.dk.

Regn efter om feriepengene stemmer

Mange danskere snyder også sig selv ved ikke at kontrollere om udbetalingen rent faktisk stemmer.

Det er dit eget ansvar at sørge for, at du får udbetalt eventuelt overskydende feriepenge. Feriepengene ligger til udbetaling i tre år, og derefter er de tabt for dig. Nedenfor kan du blive guidet til, hvordan du tjekker op på, om der ligger penge og venter på dig.