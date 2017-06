Har du Danmarks mest eftertragtede brugtbil?

Når danskere skal lede efter en ny brugt bil, så er den mest populære farve sort. Det viser søgestatistikker fra biltorvet.dk. Når der søges på farve, vælger knap 40 procent, at den skal have den mørke farve. Søgestatistikkerne afslører dog også en del andre ting, som vi styrer efter, når bilen skal skiftes. Fx at det faktisk er fløjtende ligegyldigt, hvilken farve bilen har. Det er nemlig kun 0,2 procent af søgningerne på biltorvet.dk, der handler om bilfarve.

Til gengæld er det helt essentielt, hvilket bilmærke og -model vi går efter. 80 procent af samtlige søgninger sker på en specifik bilmodel eller et specifikt bilmærke. Danmarks mest eftertragtede bil skal altså toppe denne liste. Her ligger Mercedes Benz umiddelbart lunt i svinget, som det mest søgte bilmærke. Men i det samlede søgebillede, udgør mærkesøgning kun 12 procent. De resterende 68 procent er søgninger på en bestemt bilmodel som Audi A4 eller Skoda Octavia, der i øvrigt begge er i top fem. Tager man både model og mærke i betragtning ryger Mercedes her ned på en femteplads. Listen toppes af VW.

Vi gider ikke betale

Det er også vigtigt for danskerne, hvor mange kilometer bilen har kørt. Hver femte søgning handler om bilens kilometertal, og her forlanger de fleste, at bilen har under 100.000 kilometer på tælleren. Helt præcis er 16,4 procent af søgningerne på kilometer.

Prisen er også altid vital for os afgiftsplagede danskere. Måske ikke overraskende viser det sig, at vi ikke gider betale noget særligt for vores maksimalt tre år gamle ønskebil. Næsten hver tredje søgning drejer sig om prisen, og når vi søger, går smertegrænsen allerede ved 50.000 kroner eller derunder. Der er dog næsten lige så mange, der søger efter biler under 100.000 kroner, og på biler under 25.000 kroner. Fordelingen ligger på cirka ti procent på hver af de tre kategorier.

Det næstmest vigtigste for os er, hvor gammel bilen må være. Her viser det sig, at danskerne sukker mest efter de nyere brugte biler. Hver femte, der søger på alder, ønsker en tre år gammel bil eller nyere.

Skal køre langt

Det med miljøet er også noget, som er vigtigt, når drømmebilen skal udvælges. Eller også er det ejerafgiften og benzinpriserne, som spiller ind. 30 procent søger på, hvor langt bilen kører på literen, og her er topsøgningen 20 km/l. Lidt over halvdelen ønsker, at bilen skal køre på benzin. Derudover viser statistikkerne, at vognen skal være en stationcar, motoren skal være over 2,0 liter og have mindst 140 hestekræfter – og så skal vognen være udstyret med automatgearkasse. Med disse søgekriterier i hånden har biltorvet.dk fundet netop den bil, som opfylder flest ønsker.

Så her er den så – Danmarks mest eftertragtede bil lige nu på brugtmarkedet:

VW Passat 2,0 TSi 210 Highline DSG. En sort stationcar med automatgear og en benzinmotor på over 2,0 liter, der yder mindst 140 hk og har kørt under 100.000 km.