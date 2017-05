Guide: Sådan finder du den billigste afbudsrejse

Du kan spare mange tusinde kroner ved at tage chancen og gå efter en afbudsrejse, hvis familien har planer om at bruge en uge eller to af sommeren under sydligere himmelstrøg.

Hvis du undersøger markedet grundigt og følger nedenstående fem råd, kan du og din familie nemlig nyde økonomisk godt af de tomme flysæder og hotelværelser, rejseselskaberne har i overskud.

I virkeligheden er afbudsrejser et misvisende ord, for det er oftest ikke andre gæsters afbud, der er skyld i det gode tilbud, men derimod pladser, som rejseselskaberne aldrig har fået solgt, og som derfor falder markant i pris tæt på afrejse.

Her følger fem tips til at få mest muligt ud af et stramt feriebudget.

Vær fleksibel!

Jo flere krav, jo sværere er det at finde en ferie til en skarp pris. Er I for eksempel en børnefamilie med to voksne og to børn, der skal af sted, kan det være et krav, at hotellet er børnevenligt, mens et ungt par eksempelvis kan være mere fleksible.

Vær også fleksibel i forhold til afrejselufthavn.

”Er du eksempelvis fleksibel og kan rejse fra både Aalborg, Billund og København, er udbuddet også meget større,” siger Ole Stouby, der er administrerende direktør hos rejsesøgemaskinen Travelmarket til Ritzau.

Drop højsæsonen!

Alle vil gerne rejse midt på sommeren, hvor børnene har fri og mange virksomheder holder ferielukket. Derfor er det også generelt langt sværere at finde gode, billige afbudsrejser i juli og august.

Prøv i stedet at gå efter en ferie i maj, juni eller september.

”Rejser, der normalt koster 3000-4000 kr., kan du her få til 1000-1500 kroner. Jeg vil ikke sige, at det er med garanti, men i maj og juni er det bestemt muligt,” siger Ole Stouby.

Hav is i maven!

Jo tættere, du kommer på ferien, jo mere desperate bliver rejseselskaberne for at få solgt de sidste pladser, så jo billigere bliver rejsen dermed. Det handler altså om at købe rejsen på det helt rigtige tidspunkt. Ifølge Ole Stouby kan du først se en tendens til en kraftig prisnedsættelse to til tre uger før afrejsetidspunktet.

Gå mod strømmen!

Vælg en anden destination end alle de andre. Hvis I er klar på lidt uvante eventyr, kan der være penge at spare på ikke at være kræsne med, hvor årets sommerferie skal gå hen.

”Hvis du skal af sted i højsæsonen, bør du også se efter de lidt mere skæve destinationer. Tyrkiet vil formodentlig have nogle attraktive priser i 2017, fordi vi regner med, at der kommer til at mangle kunder. Her vil du derfor tidligt kunne finde priser, som svarer til, hvad en rejse tæt på afrejsedagen vil koste,” siger Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening til Ritzau.

Også på destinationer som Montenegro, Albanien og Makedonien vil du kunne finde gode priser i år, mens populære områder som Sydspanien til gengæld vil være svært at finde billige rejser til på grund af den store efterspørgsel, lyder det fra Lars Thykier.

Følg vejrudsigten!

Rejseselskaberne krydser fingre for dårligt sommervejr. Hvis sommeren bliver kold og våd, kan du godt regne med, at mange andre har fået samme idé om at flygte sydpå til sommer, sol, strand – og det får priserne til at skyde i vejret.

Til gengæld kan du finde rigtige billige afbudsrejser, hvis det danske sommervejr rent faktisk viser at være… sommervejr.

Ifølge Ole Stouby vil afbudsrejser kunne findes til mellem 1500 og 2500 kr. i højsæsonen, hvis vejret herhjemme er godt, mens priserne stiger til mellem 3000 og 3500 kr. for de billigste rejser, hvis sommervejret ikke holder.