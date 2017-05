Få penge tilbage for din elbil  eller spar en masse på en ny

Ændringerne i elbilaftalen, som udsætter de høje registreringsafgifter, giver dig mulighed for at gøre en god handel.

Desuden gælder aftalen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar, så du behøver ikke ærgre dig, hvis du lige nåede at købe en Tesla eller en anden elbil i årets første måneder.

Massive besparelser på topmodel

Har du kig på en af de helt store modeller, er der rigtig mange penge at spare. På Teslas Model X75D kan du spare over 200.000 kr. Den falder nemlig fra en pris på 1.163.840 kr. til 943.595 kr.

Tesla S med 75 KWh-batteri falder fra 951.100 kr. til 776.995 kr., hvilket giver en besparelse på 175.000 kr.

Billigere biler falder også i pris

Den mindste udgave af Renault Zoe falder 19.000 kr. fra 264.000 kr. til 245.000 kr. De større modeller falder med henholdsvis 34.000 kr. og 43.000 kr.



Nissan regner stadig på priserne, men forventer, at deres modeller falder med 46.000-57.000 kr.

En BMW i3 med 94 Ah-batteri falder med godt 47.000 kr. til 299.102 kr., mens en Kia Soul EV falder godt 40.000 kr. til 235.000 kr. for den billigste model.

Rabat på de første 5000 biler

Formålet med den reviderede aftale er at hjælpe elbilsalget i gang igen, men forligspartierne ønsker fortsat at lægge afgifter på elbiler.

Derfor er det kun de første 5000 elbiler, som stort set er afgiftsfritaget. Ved salget af nummer 5001 stiger afgifterne igen. Fra 1. januar 2019 træder de hidtidigt planlagte afgiftsændringer i kraft, uanset hvor mange grønne biler, der er solgt.

Læs mere om den nye elbilsaftale her.

Beskattes med 20 procent fra 1. maj

Elbiler skulle i hele 2017 ifølge den oprindelige aftale have været beskattet med en registreringsafgift på 40 pct. af afgiften for benzin- og dieselbiler.

Men nu bliver bilerne altså blot beskattet med 20 pct. frem til 5000 solgte biler – eller frem til skæringsdatoen 1. januar 2019.

Desuden får elbilejere et fradrag for afgiftens beregningsgrundlag. Fradraget er på 1700 kr. pr kWh batterikapacitet op til 45 kWh, og det kan betyde, at de mindste elbiler fortsat vil være helt og aldeles afgiftsfri.