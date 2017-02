Tjen gode penge med en kort uddannelse

15,7 millioner kroner. Så stor en disponibel indkomst har den gennemsnitlige elektriker i løbet af sit liv.

Disponibel indkomst dækker løn, overførsler, kapitalindkomst, udbetalinger fra pensioner, overskud af egen virksomhed – efter skat.

En pædagog tjener et par millioner mindre, og lægger sig dermed indkomstmæssigt opad den gennemsnitlige løn for en faglært.

Du behøver altså ikke at bruge et helt halvt liv på at uddanne dig til en pæn indkomst.

Lille lønforskel for korte og mellemlange udddannelser

Forskellen i indkomst for folk med kortere og folk med mellemlange videregående uddannelse (MVU) er gennemsnitligt betragtet meget lille.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet) konkluderer i en undersøgelse, at førstnævnte har en indkomst på 15,7 mio. kr., mens sidstnævnte blot har 700.000 kr. mere – gennem et helt voksenliv.

”Ofte er lønningerne lidt lavere for dem med en mellemlang videregående uddannelse, da mange af deres jobs er rettet imod den offentlige sektor,” siger Mie Dalskov Pihl, der er chefanalytiker i AE-rådet.

”Til gengæld får man ofte en højere jobsikkerhed,” siger hun på baggrund af en undersøgelse, som AE-rådet har lavet.

Erhvervsøkonomer tjener 10 millioner mere end kunstneren

I den modsatte ende af lønskalaen for dem med en MVU findes erhversøkonomer, der har læst HA eller HD. Det tager 3 år at blive Bachelor i HA, men du har gennem et helt liv næsten 24 mio. kr. at gøre godt med.

En fem-årig kandidat i kunst kaster derimod kun 14 mio. kr. af sig. Det er kun 3 mio. mere, end ufaglærte har.

Det kan dog altid svare sig at få sig en uddannelse, siger Mie Dalskov Pihl.

”Det at have en uddannelse er bedre end ingen uddannelse, og alle uddannelser er en god investering,” siger hun.

”Vi kan se, at det ikke at have en uddannelse er sværere end tidligere. Mange af de ufaglærte jobs, som forsvandt under krisen, er forsvundet.”

Lange uddannelser giver dog den højeste løn

Det skal dog understreges, at der oftest er en klar sammenhæng mellem længden på din uddannelse og din disponible indkomst.

Akademikere har i snit næsten 24 mio. kr. i løbet af et liv. Læger ligger helt i toppen med 31 mio.

Se her i AE-rådets undersøgelse, hvor meget du kan forvente at tjene inden for de forskellige fag. Der er i undersøgelsen taget højde for faktorer som ledighed, sygdom, arbejdstid og barsel.

Se den gennemsnitlige disponible indkomst for en række professioner her (Mio. kr.; 2016-tal):