Drop hoteltjenesten og kom billigere på påskeferie

Var det ikke noget med en tur til Rom fra skærtorsdag til 2. påskedag?

Vi går helligdagssæsonen i møde, og inden længe flyver danskerne mod diverse europæiske hovedstæder for at dase, ture rundt og spise god mad.

Men hop ikke i prisfælden og betal unødigt meget for dit hotelophold.

Skær 15 procent af hotelprisen

Penge.dk har indhentet priser på en række hotelophold i påsken og sammenlignet værelsespriserne, du får tilbudt hos hoteltjenesten Hotels.com, og dem du får tilbudt direkte på hotellernes egne hjemmesider. Konklusionen er, at du hurtigt kan spare ret mange penge ved at ikke blot at vælge det første tilbud, du får.

Et tilfældigt udvalgt trestjernet hotel i Rom kostede fra skærtorsdag til 2 påskedag 6.135 kr. hos den internationale hoteltjeneste. Samme værelse kostede 5250 kr. på hotellets egen hjemmeside.

Det vil altså sige, at du i det konkrete eksempel kan spare næsten 900 kr. ved at købe dit ophold direkte gennem hotellet.

Priserne gælder for et dobbeltværelse for to personer inkl. morgenmad, fri wi-fi og afbestilling uden ekstragebyrer.

Prisgaranti udligner blot prisen

Nogle af de store hoteltjenester tilbyder prisgaranti. Hotels.com tilbyder prisgaranti frem til 72 timer inden dit ophold.

Opdager du en prisdifference, inden du køber hotelopholdet, udligner hoteltjenesten prisdifferencen, men du skal til gengæld ringe og gøre dem opmærksom på prisforskellen, uden at du får værelset billigere end det tilbud, du allerede har fået.

Opdager du prisdifferencen, efter at du har bestilt et ophold, kan det til gengæld godt betale sig for dig at ringe til Hotels.com og gøre opmærksom på, at de skylder dig nogle penge.

Derfor skal du alligevel ringe inden du bestiller

Men da penge.dk snakkede med Hotels.com, oplyste deres medarbejder om, at han kunne tilbyde ovennævnte hotelophold til 6066 kr., hvilket er 69 kr. mindre end prisen, der fremgik af hjemmesiden.

Den billigere pris skyldes ifølge Hotels.com, at medarbejderne har adgang til nogle andre priser, end dem du får oplyst på hjemmesiden, og derfor kan det altså vise sig at være det værd at ringe dem op og spørge om en pris.

Sammenlign ens tilbud

Du skal være opmærksom på, hvad det er for nogle priser, du sammenligner. Nogle gange kommer der ekstra gebyrer og skatter på, fra du trykker på en pris på en hjemmeside, til du bliver bedt om at indtaste dine kortoplysninger.

I Rom betaler du f.eks. en såkaldt city tax på fire euro pr person pr døgn. Nogle gange er skatter medregnet i prisen – andre gange er de ikke.