Det kan blive dyrt at lade din bil indgå i byttehandel

Bilorganisationen FDM mener, du bør være varsom med at lade din bil indgå i en byttehandel med en forhandler, når du vil købe ny bil.

”Der er en gråzone i den slags handler, og vi anbefaler dig at være særligt varsom, hvis du lader din nuværende bil indgå i en byttehandel,” siger Karsten Meyland Lemche fra FDM.

Bilens reelle værdi skal fremgå

Det er vigtigt, at din bils reelle værdi fremgår af slutsedlen. Måske får du i en byttehandel kun 50.000 kr. for din bil, som kan sælges for 70.000. Det kan være fristende at slå til, fordi det er nemt at lade forhandleren stå for videresalget af din bil, og fordi prisen for den nye bil er betinget af, at din gamle bil indgår i handlen.

Men det er her, du skal være opmærksom.

Fortryder du købet og vil lade handlen gå tilbage, kan du nemlig ende med kun at få de 50.000 kr. retur, selv om bilen reelt er mere værd. Hvis forhandleren har solgt din bil videre for 70.000 kr., vil du kun få 50.000 kr., hvis det er den værdi, der fremgår af slutsedlen.

Dermed er det kun forhandleren, der har en interesse i at nedskrive værdien på din bil.

”I nogle tilfælde kan du kun få refunderet fakturaprisen,” siger Karsten Meyland Lemche.

Sådan forhandler du dig til den bedste pris

Hvis du beslutter dig for at lade din bil indgå i en byttehandel med en forhandler, kan du gøre et par ting for at få så god en pris som muligt.

Ifølge Karsten Meyland Lemche viser undersøgelser, at såvel private som forhandlere er tilbøjelige til at betale mere for en bil, der fremstår rigtig flot ved første øjekast.

”Støvsug den, vask den, ryd op i den og overvej at få den poleret, så kan du en bedre pris,” siger han.

Derudover er det god forhandlingsteknik at få mere end et tilbud.

”Tag ud til flere forhandlere og få priser,” siger Karsten Meyland Lemche.