Det er dyrt at være dansker

Når du tager ned i dit foretrukne supermarked og fylder varekurven op med lækre sager, skal du ikke tænke alt for meget over, hvor meget butikken trækker på dit dankort, for at du kan tage varerne med dig hjem og mæske dig.

Det kan nemlig være deprimerende at tænke på, at du i gennemsnitlige priser betaler 36 pct. mere for dine fødevarer her i landet end i EU set over en helhed.

I vores del af verden er det faktisk kun i Norge og Schweiz, at forbrugerne betaler mere – men ingen af de to lande er som bekendt medlem af unionen, og derfor stryger Danmark til tops på listen over dyre EU-lande. Det skriver finans.dk.

Storbritannien er det EU-land med de næsthøjeste forbrugerpriser. Her ligger priserne 33 pct. over EU-gennemsnittet.

Især fødevarepriser er dyre

En undersøgelse fra juni viser ifølge finans.dk, at de danske fødevarepriser alene ligger 42 pct. over EU-gennemsnittet.

Brød- og kornprodukter ligger hele 62 pct. over EU-gennemsnittet, mens vi betaler 66 pct. mere end EU-gennemsnittet for sodavand og andre ikke-alkoholiske drikkevarer.

Det skyldes blandt andet vores høje momssats.

”Hvor den danske moms er 25 pct., er den til sammenligning kun 19 pct. i Tyskland generelt - og kun 7 pct. for fødevarer. Det afspejler sig i, at fødevarepriserne er over 40 pct. højere i Danmark end i Tyskland,” siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank, i en pressemeddelelse.

Det kan således sagtens betale sig at køre syd for grænsen og handle stort ind, hvis du kan komme relativt billigt derned og hjem igen.

Høje minimumumslønninger trækker også op

Til gengæld for de høje priser er danskerne også velsignet med høje lønninger til at matche udbetalingerne. De høje lønninger har således også stor betydning for de forbrugerpriser herhjemme.

Den anerkendte samfundsøkonom John Maynard Keynes sagde i 1930erne, at pengestrømme skal fordeles ud på en måde, så alle befolkningsgrupper bliver købedygtige nok til at kunne forbruge og holde de økonomiske hjul i gang.

Danmark er i dag fortsat et keynesiansk et land i den forstand, at alle socialklasser har relativt høje lønninger, som giver flere penge mellem hænderne til forbrug, og det skaber efterspørgsel, der sender priserne i vejret. Og det kan du så synes om eller ej.

”I mange EU-lande er der store grupper, der får en relativt lav løn, men minimumslønningerne i Danmark er generelt højere,” siger Louise Aggerstrøm.

”Det har især stor betydning i brancher, der ansætter store grupper ufaglærte, så som detailhandlen, hotelbranchen og restaurationsbranchen,” siger hun.

Husleje, offentlig transport, biler og mange andre ting er også dyre at købe herhjemme.

Bulgarien, Rumænien og Polen er de lande med de laveste forbrugerpriser i EU.