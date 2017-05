Dårlig forretning af skifte investeringsforening

Det kan være en god idé at skifte bank, hvis du får tilbudt en favorabel rente eller andet, som kan sænke dine udgifter til eller hæve dine indtægter fra en bank.

Men det er ikke altid fornuftigt at købe alt det, din såkaldte bankrådgiver anbefaler.

Mange skifter investeringsforening når de skifter bank

Et nyt studie viser, at bankerne får lokket mange nye kunder til også at skifte til bankens investeringsforening – uden at der er meget andet end udgifter forbundet med det for kunderne. Det skriver business.dk.

”Rådgivningen i banken skal helst altid være i kundens bedste interesse. Det tror jeg også, at den i langt de fleste tilfælde er. Nu har vi så fundet et sted af stor betydning for bankerne, der tjener mange penge på investeringsforeninger, og hvor det er svært at se, at det er til kundens bedste interesse,” siger professor Jesper Rangvid til business.dk.

Professoren har sammen med lektor Bjarne Florentsen, lektor Ulf Nielsson og gæstelektor Peter Raahauge – alle fra Institut for Finansiering på Copenhagen Business School – gennemført den hidtil største undersøgelse af danskernes investeringer i investeringsforeninger.

Undersøgelsen viser, at mange danskere i forbindelse med bankskifte også skifter til den nye banks investeringsforening.

Omlægninger for 100 milliarder kroner

Men det er dyrt at skifte formueforvalter.

”I gennemsnit lægger kunderne om for omkring 250.000 kroner, efter de skifter bank. Og da vi studerer over 40.000 kunder, der skifter bank og er i investeringsforeninger, taler vi omlægninger for over 100 milliarder kroner – omlægninger, som vel at mærke ikke hjælper kunderne til at få en bedre portefølje,” siger Jesper Rangvid til business.dk.

Ifølge undersøgelsen er det status quo for dig, om pengene er placeret i den gamle eller nye investeringsforening.

»Kunden skal sælge investeringsbeviser i eksempelvis Nordea Invest og købe investeringsbeviser i Danske Invest og dermed betale for at lægge om i form af indløsningsfradrag og emissionstillæg. I den periode, vi har undersøgt, lå handelsomkostningerne på omkring to til fire procent af den investerede formue,« forklarer Jesper Rangvid.

Det er dog ifølge business.dk blevet billigere at skifte investeringsforening de seneste par år.