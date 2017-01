Danskerne er blevet økonomiske optimister igen

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske forbrugertillid er steget fra et minus på 0,3 til et plus på 4,5 i januar måned.

Man skal passe på med at konkludere for meget på baggrund af en enkelt måneds fremgang, men udviklingen er alt andet lige positiv, mener Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

”Dagens tal er første indikator, vi har for forbruget ind i 2017, og selv om den er meget usikker, så er det positivt igen at se optimisme blandt danskerne,” vurderer hun ifølge finans.dk.

”Når danskerne ser lyst på deres egen økonomi, skyldes det blandt andet, at der fortsat er fremgang på arbejdsmarkedet, og boligpriserne bliver ved med at stige i store dele af landet.”

Danskerne: Økonomien bliver bedre og arbejdsløsheden falder

Der har lydt positive røster fra mange økonomer i det nye år. Blandt andet, fordi vi danskere har store opsparinger stående, som kan bruges på forbrug, hvis vi har tillid til økonomien. I den forbindelse betyder jobsikkerheden meget.

”Vigtigst af alt forventer forbrugerne, at arbejdsløsheden vil fortsætte med at falde. Det er med til at give en tryghed omkring privatøkonomien, der er helt essentiel, hvis danskerne skal fortsætte med at bruge nogle af de ekstra penge, som eksempelvis lave renter og reallønsstigninger, giver i disse år.” Sådan skriver Søren V. Kristensen, Sydbanks makroøkonom, ifølge finans.dk i en kommentar.

Ifølge finans.dk er forbrugernes forventninger, at Danmark står økonomisk bedre om et år, hvor de også forventer, at arbejdsløsheden er faldet yderligere til den tid.