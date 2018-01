Book på svensk og spar flere tusinder på samme rejse

Samme pakkerejse, samme selskab, men forskellige priser. Det burde ikke kunne lade sig gøre, men du kan spare flere tusinde kroner ved blot at ændre .dk til .se på rejsebureauet TUI’s hjemmeside. Det viser en sammenligning, som penge.dk har lavet på deres to hjemmesider, tui.dk og tui.se.

Sammenligningen viser, at der let kan være 1000-2000 kr. at spare ved at booke din rejse på den svenske udgave af rejsebureauets hjemmeside.

Du sparer f.eks. 2145 kr. på en udvalgt rejse på tui.se, hvis du booker en pakkerejse til et familievenligt hotel i Tyrkiet for en familie med to voksne og to børn med afrejse den 5. juli fra Københavns Lufthavn.

Sådan sparer du penge på din TUI-rejse

Finten er enkel. Du skal simpelthen bare søge på de samme destinationer på både tui.se og tui.dk på samme tid. Her vil du måske ved første øjekast ikke se den store forskel i pris. Men efter, at du har omregnet den svenske pris til danske kroner, så vil der ofte være en fin besparelse at hente.

Med ovenstående fremgangsmåde fandt vi det børnevenlige hotel ’TUI Family Life Pascha Bay TTTT’ i Alanya ved Antalyakysten i Tyrkiet til 11.986 danske kroner på tui.dk, mens prisen efter omregning til danske kroner blot var 9.841 kroner på tui.se.

TUI kender til forskellen

Hos TUI er man bekendt med finten, men har ikke planer om at ændre på deres procedurer.

”Vores priser reguleres af udbud og efterspørgsel. Og der kan være forskel på efterspørgslen på de to markeder. Så ja, i realiteten kan du spare penge på nogle rejser ved at booke via vores svenske side,” siger pressechef hos TUI Danmark, Nikolai Johnsen.

”Det kan være omvendt i andre måneder. For eksempel har det svenske marked oftere højere priser om efteråret.”

Som forbruger skal du dog være opmærksom på, at du er underlagt svensk lovgivning, hvis du handler på en svensk hjemmeside.

Dog er forskellene små. Den svenske pakkerejselov er på de fleste punkter identisk med den danske. Ved forsinkelser får du først døgnandel efter otte timer, hvor man ifølge danske regler får ½ døgnandel efter seks timer.

Så meget sparer du

Vi har sammenlignet priserne på TUI’s svenske og danske hjemmeside ved at søge efter den samme rejse begge steder og bagefter omregnet det svenske beløb til dansk valuta. Pakkerejserne er for en klassisk familieferie med 2 voksne og 2 børn fra den 8.-15. juli 2017.