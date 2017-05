Bitcoins bliver ved med at sætte rekord

Den 22. maj er i Bitcoin-universet kendt som ’Bitcoin Pizza Day’. Navnet leder hen på verdens første transaktion med den digitale valuta, bitcoin. I 2010 betalte en programmør et pizzabud 10.000 bitcoins for to pizzaer. Han ærgrer sig nok i dag.

For her 7 år efter på netop den 22. maj slog bitcoin-valutaen ny rekord, hvor kursen kom op på 2251,61 dollars per mønt. Det betyder, at de to pizzaer med nutidens værdi blev købt for 22,5 millioner dollars.

Bitcoins kan blive verdens største valuta

Bitcoins er en kæmpe succes. Det viser antallet af transaktioner også. Fra 2011 til 2017 er antallet af handler med den digitale valuta steget fra omkring 1.000 til 310.000 per dag!

”Hvis denne trendstigning fortsætter de næste seks år, vil bitcoin blive større end den danske valuta. Fortsætter det yderligere 12 år, vil bitcoin blive verdens største valuta,” skriver skatterådgiver Thorbjørn Henriksen i en ny rapport fra Cph Revision.

Thorbjørn Henriksen er ikke bleg for at spå den digitale mønt en gylden fremtid. Den gør simpelthen bankhandler og overførsler lettere.

”Bitcoin er gældfrie, og transaktionerne er gratis og hurtigere end det nuværende banksystem. Navnlig ved grænseoverskridende transaktioner. Men USA er stadig den afgørende faktor for bitcoins fremtid. Hvad USA gør i forhold til bitcoins, gør de fleste andre lande også,” skriver Thorbjørn Henriksen.

Obs. Det skal nævnes, at ledelsen i Cph Revision er medlem af dansk Bitcoin-forening og tjener penge på brugen af denne valuta.

Hvad er bitcoin?

Bitcoin er et online betalingssystem og en virtuel valuta, der kan bruges til betalinger et begrænset antal steder på internettet. Systemet er peer-to-peer, så brugere kan indgå i transaktioner med hinanden uden mellemled som pengeinstitutter eller centralbanker. Bitcoin i modsætning til traditionelle valutaer hverken reguleret eller underlagt beskyttelsesregler i lovgivningen på dansk og europæisk plan.