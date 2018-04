Beskyt udbetalte erstatninger mod kreditorer

Har du - eller er du igang med - at få udbetalt erstatninger ved tab af erhvervsevne, tab af forsørger, godtgørelse for svie og smerte eller erstatning fra patientforsikringer med videre, bør du principielt - uanset styrken af din økonomi - indsætte pengene på en særlig kreditorbeskyttet konto.

Kreditorbeskyttelsen betyder, at dine kreditorer ikke kan gøre udlæg i de penge, du har stående på kontoen.

Kontoen opretter du i dit pengeinstitut, men det er vigtigt, at du alene har penge stående på kontoen fra udbetalte erstatninger. Indsætter du penge fra andre kilder, bortfalder kreditbeskyttelsen. Sørg også for, at selve udbetalingen sker direkte til kontoen.