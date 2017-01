Benhårdt brexit kan give dig billigere bacon

God save Theresa May.

Sådan kunne en ny parole lyde for danske baconister. Briternes kvindelige premierministers intentioner om at forlade EU med et brag kan betyde billigere bacon på dit søndagsmorgenbord.

May har netop annonceret, at England og co. ikke stræber efter en brexit-aftale, hvor Storbritannien fortsat er halvvejs medlemmer af Den Europæiske Union. Alle bånd bliver cuttet.

Og det kan betyde, at din bacon og andre danske landbrugsvarer bliver billigere, hvis eksporten til det britiske marked falder drastisk.

”Bliver det sværere at afsætte danske landbrugsvarer til udlandet, stiger udbuddet, og så falder priserne,” siger Jes Asmussen, der er cheføkonom i Handelsbanken.

Kommer an på ny handelsaftale

Han understreger dog, at det er tidligt at konkludere på briterne EU-exit.

”Det er svært at sige, hvad der kommer til at ske, og hvilke aftaler der kommer på plads, ” siger Jes Asmussen.

Allerede billigere at købe britisk

Det er allerede blevet billigere for dig at købe engelske varer, da pundet er faldet markant, siden briterne sidste år stemte sig ud af EU.

”Hvis pundet falder yderligere, bliver det endnu billigere at købe britiske varer,” siger Jes Asmussen.

Kort efter Theresa Mays pressemøde steg pundet en smule.

Glipper det med at lave en god handelsaftale briterne og danskerne imellem, kan det være, de danske fødevareproducenter må sælge deres varer til andre eksportmarkeder.

”Det kan så betyde lave eksportindtægter, hvis de nye købere vil betale mindre end briterne,” siger Jes Asmussen.