Bankerne vil give unge styr på økonomien

Tal fra Penge- og Pensionspanelet viser, at blandt 800.000 danskere har knap en ud fem inden for det sidste år har haft problemer med at få deres indtægt til at dække faste udgifter og forbrug. Tæt på 100.000 har endda måttet optage lån for at betale regningerne.



50.000 af de godt 200.000 danskere, der er registreret i RKI som dårlige betalere, er unge mennesker, som helst aldrig skal ende i gældsfælden. Det skriver Finans Danmark, en brancheorganisation for bankerne, i en pressemeddelelse.



Bankerne afholder igen i år Pengeuge, hvor de ældste folkeskoleklasser bliver klædt på med basal viden om privatøkonomi.



"Med Pengeuge har vi fokus på de unge i 8. og 9. klasse. De bliver klædt på til at lægge et budget, have overblik over deres økonomi, og samtidig gør vi det klart for dem, hvad ÅOP er, og hvordan de undgår at ende i RKI som dårlige betalere," siger Mads Rørvig, pr-chef i Finans Danmark.



"Finansiel forståelse skal leges ind fra barnsben. På den måde sikrer vi, at de ikke senere i livet får problemer med økonomien," siger han.